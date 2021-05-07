Google дозволить 20% співробітників працювати віддалено постійно

Компанія Google дозволить своїм працівникам працювати дистанційно після завершення пандемії COVID-19. Так, більшість членів команди повернуться в офіси наприкінці 2021 року, 20% співробітників зможуть працювати в гібридному режимі.

Компанія, яка володіє великою нерухомістю у Кремнієвій долині, раніше застосовувала більш суворий підхід до повернення на роботу. Зараз деякі технологічні працівники бачать, що інші роботодавці пропонують більшу гнучкість, тож і Google пом'якшує свій підхід.

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Політика компанії

У грудні Google оголосила, що працівники повинні 3 дні на тиждень проводити в офісі. У електронному листі до працівників генеральний директор Google Сундар Пічаї зазначив, що в перспективі 60% співробітників працюватимуть в гібридному форматі декілька днів на тиждень, 20% працюватимуть у нових офісах, а 20% – вдома. Оплата праці коригуватиметься відповідно до обставин.

До пандемії тисячі наших людей працювали в місцях, окремих від основних команд. Я сподіваюся, що ці цифри збільшаться у найближчі місяці, коли ми будемо розвивати різні формати, зокрема повністю віддалені підгрупи,

– зауважив Пічаї.

Незабаром співробітники отримають більш детальні інструкції щодо майбутнього формату роботи. Ба більше, відтепер чотири тижні на рік вони зможуть працювати в будь-якому офісі компанії.