Глава WeWork висловився про дистанційну роботу: його думка викликала шквал критику в мережі

Глава WeWork Сандіп Матрані переконаний, що віддалена робота до вподоби лише тим співробітникам, які залучені в роботу менше, ніж інші. Таку думку він висловив в межах фестивалю The Wall Street Journal "Майбутнє всього".

Він вважає, що робота в офісі – один з найважливіших факторів, що сприяє співпраці та ефективності працівників. Так, люди стають щасливіші, коли приходять на роботу.

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Ті співробітники, які сильно залучені в роботу, хочуть проводити в офісі щонайменше дві третини робочого часу. Тим, хто залучений менше, комфортніше працювати з дому, – зауважує Матрані.

Що пропонує глава WeWork? Перейти на гібридну модель – працювати в офісі хоча б один день на тиждень, аби відновити кордони між роботою та особистим життям, які надто розмиті в умовах пандемії COVID-19.

Критика колег та користувачів

Слова Матрані викликали низку негативних коментарів у соцмережах. Юзери підкреслили, що прибуток WeWork залежить від відвідуваності офісів, які компанія здає в оренду. Саме тому, компанії вигідно виходити з "онлайну" та повертатися до звичного режиму роботи. Ба більше, деякі співробітники поділилися власним позитивним досвідом роботи з дому.

"Компанія, яка продає офісні приміщення, вважає, що офіс – це добре, а співробітники, які з цим не згодні, – нероби, які ухиляються від роботи та руйнують ваші мрії, пов'язані з офісом. Це не те, що я хочу чути після декількох днів роботи з дому по 14 годин. Крім того, люди на фото виглядають до біса нещасними", – прокоментувала редактор Wired і Times Лора Міллер.

"Вдома я виконую 40-годинну офісну роботу за 8–12 годин, тому що мені не потрібно відволікатися на випадкові бесіди й дрібні суперечки або відвідувати численні зустрічі, на яких говорять те ж, що я вже отримав по e-mail, і встиг вирішити питання. Закінчуй міркувати про мікроменеджмент, гендиректор WeWork", – написав американський письменник Клінтон Робб.