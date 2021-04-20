Вижити після кліматичних змін: архітектори розробили концепцію поселення у пустелі

Архітектурна лабораторія W-LAB розробила концептуальний проєкт, який оцінює, як люди могли б вижити у випадку посткліматичних змін. Вони створили футуристичне середовище для життя в пустелі.

Враховуючи існуючу тенденцію викидів СО2 та підвищення глобальної температури, перед людством може постати виклик впоратися з екстремальним кліматом та забезпечити себе необхідними ресурсами.

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Проєкт W-LAB включає серію самодостатніх біокабін, які розташовані навколо центральної водної зони і оточені рослинами, ретельно підібраними для виживання в пустельних умовах. Аеродинамічна форма кабін зменшує тертя вітру, що покращує її стійкість, а також мінімізує звуки, вібрацію та ерозію ділянки.

Житло, яке забезпечить усі потреби людей

Біокабіни W-LAB містять гнучкі простори відповідно до потреб своїх мешканців, що дозволятимуть їм працювати вдома, займатися спортом та вирощувати їжу.

Водночас люди зможуть залишатися на зв'язку відповідно до технологічного розвитку. Супутники забезпечать широкосмугові інтернет-з'єднання, а товари можуть доставлятися дронами в будь-яке місце.



Візуалізація поселення в постелі / Фото wds-lab

Не потребуватимуть зовнішніх джерел живлення

Між кабінами архітектори передбачили розтяжні тканинні конструкції, які робитимуть тінь і захищатимуть від суворого сонця.

Для виробництва енергії використали сонячні панелі , які споживатимуть природний ресурс.

, які споживатимуть природний ресурс. Вітер також є важливим джерелом відновлюваної енергії, яке, на думку дизайнерів, це середовище існування може використовувати.

Завдяки природним джерелам енергії людський простір може бути повністю самоокупним і не потребуватиме підключення до загальних електромереж.



Вловлювачі туману на вершині прибережної дюни / Фото wds-lab

Як люди отримуватимуть воду

Для отримання води архітектури запропонували 2 способи:

від уловлювачів туману , які фіксують прибережну вологість;

, які фіксують прибережну вологість; використання модульних установок для опріснення води.

Система рециркуляції води орієнтована на повторне використання більшої її частини, яка пізніше застосовуватиметься для вирощування рослин.



Концепція вловлювачів туману / Фото wds-lab

Органічні матеріали для будівництва

W-LAB запланував органічні будівельні матеріали, які можна отримати в пустельному середовищі. Такі рослини як агава є джерелом деревини та волокон, які служать конструкційними елементами, облицюванням, підлогою, утеплювачем, мотузками та текстилем.

Крім того, алюміній може бути альтернативою металевим елементам конструкції, оскільки він повністю переробляється і вимагає менше енергії для його виготовлення, ніж сталь.

Стійкі фундаменти замінили гвинтові палі, які працюють як знімні опори для повторного використання після закінчення життєвого циклу кабіни.



Основні стійкі матеріали та рішення, запропоновані для біокабіни / Фото wds-lab

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Вирощування продуктів

Внутрішні сади – ще один ресурс, який можна використовувати для підтримки громади. Інтер'єр кабін служить простором для невеликих теплиць та плантацій, які можуть забезпечити їжею людей.



Вітальня біокабіни / Фото wds-lab



Центральні сходи та оранжерея біокабіни / Фото wds-lab



Кухня та обідня зона біокабіни / Фото wds-lab