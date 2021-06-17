Французи створюють "готелі на колесах": який вигляд матимуть нові потяги – фото

Французи мають намір запустити нічні поїзди на низці міжнародних напрямків. Про такі плани оголосила компанія Midnight Trains.

У Midnight Trains пояснили, що розраховують на попит серед пасажирів, які шукають альтернативу авіаперельотам. При чому таку, яка була б екологічнішою та комфортнішою.

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Свою розробку компанія позиціює як "готелі на колесах". Там прагнуть забезпечити пасажирів відповідним рівнем комфорту та враження.

Цей новий досвід починається з виду запропонованих нами купе та їхнього дизайну. Ми виберемо варіант, який найкраще відповідає нашому баченню "готелів на рейках",

– пояснив Ромен Пайє, співзасновник стартапу.

Зазначимо, що Пайє та ще один співзасновник Midnight Trains – Адрієн Омон – раніше були менеджерами краудфандингової платформи KissKissBankBank.



Засновники Midnight Trains / Фото IRJ

Мадрид;

Лісабон;

Порту;

Мілан;

Венецію;

Флоренцію;

Рим;

Відень;

Прагу;

Будапешт;

Берлін;

Гамбург;

Копенгаген;

Единбург.

Перший такий потяг у Midnight TrainsЦентром майбутньої мережі стане Париж. Звідти, згідно з попередніми планами, маршрути пролягатимуть у:



Перший потяг хочуть запустити у напрямку Південної Європи / Фото IRJ



Такий вигляд матимуть "готелі на рейках" / Фото IRJ

Інші подробиці про стартап

Поки у Midnight Trains розглядають можливість оренди відремонтованого рухомого складу. Такі варіанти є у декількох країнах Євросоюзу. Водночас у компанії не виключають і закупівлю нових вагонів. Стартап не ставатиме залізничим оператором (принаймні, найближчим часом). Тому його представники ведуть відповідні перемовини з наявними приватними вантажними й пасажирськими операторами.