В Midnight Trains объяснили, что рассчитывают на спрос среди пассажиров, которые ищут альтернативу авиаперелетам. Причем такую, которая была бы экологичнее и комфортнее.

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Свою разработку компания позиционирует как "гостиницы на колесах". Там стремятся обеспечить пассажиров соответствующим уровнем комфорта и впечатлениями.

Этот новый опыт начинается с типа предлагаемых нами купе и их дизайна. Мы выберем вариант, который лучше всего соответствует нашему видению "отелей на рельсах",
– пояснил Ромен Пайе, соучредитель стартапа.

Отметим, что Пайе и еще один соучредитель Midnight Trains – Адриен Омон – раньше были топ-менеджерами краудфандинговой платформы KissKissBankBank.

Засновники Midnight Trains
Учредители Midnight Trains / Фото IRJ

  • Мадрид;
  • Лисабон;
  • Порту;
  • Милан;
  • Венецию;
  • Флоренцию;
  • Рим;
  • Вену;
  • Прагу;
  • Будапешт;
  • Берлин;
  • Гамбург;
  • Копенгаген;
  • Эдинбург.

Другие подробности о стартапе

Пока в Midnight Trains рассматривают возможность аренды отремонтированного подвижного состава. Такие варианты есть в нескольких странах Евросоюза. В то же время в компании не исключают и закупку новых вагонов.

Стартап не будет становиться железнодорожным оператором (по крайней мере, в ближайшее время). Поэтому его представители ведут соответствующие переговоры с имеющимися частными грузовыми и пассажирскими операторами.