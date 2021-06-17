В Midnight Trains объяснили, что рассчитывают на спрос среди пассажиров, которые ищут альтернативу авиаперелетам. Причем такую, которая была бы экологичнее и комфортнее.

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Свою разработку компания позиционирует как "гостиницы на колесах". Там стремятся обеспечить пассажиров соответствующим уровнем комфорта и впечатлениями.

Этот новый опыт начинается с типа предлагаемых нами купе и их дизайна. Мы выберем вариант, который лучше всего соответствует нашему видению "отелей на рельсах",

– пояснил Ромен Пайе, соучредитель стартапа.

Отметим, что Пайе и еще один соучредитель Midnight Trains – Адриен Омон – раньше были топ-менеджерами краудфандинговой платформы KissKissBankBank.



Учредители Midnight Trains / Фото IRJ

Первый такой поезд в Midnight Trains планируют запустить в 2024 году. Центром будущей сети станет Париж. Оттуда, согласно предварительным планам, маршруты будут пролегать в:

Мадрид;

Лисабон;

Порту;

Милан;

Венецию;

Флоренцию;

Рим;

Вену;

Прагу;

Будапешт;

Берлин;

Гамбург;

Копенгаген;

Эдинбург.



Первый поезд хотят запустить в направлении Южной Европы / Фото IRJ

Так будут выглядеть "гостиницы на рельсах" / Фото IRJ

Другие подробности о стартапе

Пока в Midnight Trains рассматривают возможность аренды отремонтированного подвижного состава. Такие варианты есть в нескольких странах Евросоюза. В то же время в компании не исключают и закупку новых вагонов.

Стартап не будет становиться железнодорожным оператором (по крайней мере, в ближайшее время). Поэтому его представители ведут соответствующие переговоры с имеющимися частными грузовыми и пассажирскими операторами.