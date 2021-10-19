У Франції спустили на воду перше патрульне судно нового покоління для ВМС

19 жовтня 2021 , 17:22
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Джерело:

Naval News

Французька суднобудівна компанія Socarenam представила перше судно класу Offshore Patrol Vessels (OPV) для ВМС Франції. Корабель спустили на воду на верфі компанії в Сен-Мало у рамках програми POM (Patrouilleur d'Outre-Mer).

Судно Auguste Benebig передадуть ВМС наступного року. На бойову службу воно вийде у 2023 році.

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Наразі корабель відправили на дооснащення й подальші тестування. Перший патрульний катер базуватиметься у Новій Каледонії.

Для чого потрібні

Майбутні патрульні судна POM призначені для:

  1. виконання місій по захисту у французьких виняткових економічних зонах (EEZ);
  2. запобігання забрудненню моря та охорони навколишнього середовища;
  3. порятунку людей.

Характеристики судна

  • довжина – 79,9 метра,
  • ширина – 11,8 метра;
  • осадка – 3,5 метра,
  • водотоннажність – 1 300 тонн;
  • працює без дозаправки впродовж 30 діб;
  • вміщає екіпаж з 30 моряків і 23 пасажирів;
  • оснащене вертолітним майданчиком та безпілотним літальним апаратом (SMDM Aliaca від Survey Copter);
  • озброєння включає дистанційно керовану вежу калібру 20 мм (Narwhal від Nexter) та кулемети калібру 12,7 і 7,62 мм. 
Автор: Катерина Сердюк