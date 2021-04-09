У Франції почнуть курсувати перші водневі потяги

Національна спільнота залізних доріг Франції (SNCF Voyages) замовила у компанії Alstrom електричні водневі поїзди. Сторони уклали договір на загальну суму близько 190 мільйонів євро.

SNCF Voyageurs замовила у Alstom 12 дворежимних електрично-водневих поїздів. Їх запустять у таких регіонах: Овернь-Рона-Альпи, Бургунь-Франш-Конте, Гранд Ест та Оксітанія.

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За словами розробників, водень став конкретним рішенням, яке допоможе регіонам досягти енергетичного переходу та сприятиме більш чистому та стійкому рішенню мобільності. Угода знаменує собою історичний крок на шляху до скорочення викидів CO2 залізничним транспортом, а також – розвитку водневої екосистеми.

Про потяг

Дворежимний електричний водневий поїзд Coradia Polyvalent відповідає вимогам залізничної мережі Франції.

має автономність до 600 кілометрів на ділянках неелектризованої залізниці;

складається з 4 вагонів;

його довжина становить 72 метри;

вміщує 218 пасажирів.

Франція має все необхідне, щоб стати водневим чемпіоном – уряд прагне перетворити цю амбіцію в реальність. Ми покриємо 47 мільйонів євро витрат на розробку першого у Франції регіонального поїзда, що працює на водні,

– заявив делегат міністра транспорту у французькому Міністерстві екологічного переходу Жан-Батіст Джеббарі.

Alstom є першою залізничною компанією у світі, яка випустила на ринок водневий поїзд. Вона освоїла цю технологію завдяки потягу iLint, розробленому для німецького ринку.