У Франції почнуть курсувати перші водневі потяги

Джерело:Construction Week Online
Національна спільнота залізних доріг Франції (SNCF Voyages) замовила у компанії Alstrom електричні водневі поїзди. Сторони уклали договір на загальну суму близько 190 мільйонів євро.
SNCF Voyageurs замовила у Alstom 12 дворежимних електрично-водневих поїздів. Їх запустять у таких регіонах: Овернь-Рона-Альпи, Бургунь-Франш-Конте, Гранд Ест та Оксітанія.
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За словами розробників, водень став конкретним рішенням, яке допоможе регіонам досягти енергетичного переходу та сприятиме більш чистому та стійкому рішенню мобільності. Угода знаменує собою історичний крок на шляху до скорочення викидів CO2 залізничним транспортом, а також – розвитку водневої екосистеми.
Дворежимний електричний водневий поїзд Coradia Polyvalent відповідає вимогам залізничної мережі Франції.
Франція має все необхідне, щоб стати водневим чемпіоном – уряд прагне перетворити цю амбіцію в реальність. Ми покриємо 47 мільйонів євро витрат на розробку першого у Франції регіонального поїзда, що працює на водні,
– заявив делегат міністра транспорту у французькому Міністерстві екологічного переходу Жан-Батіст Джеббарі.