У Франції оцифрували та виклали в мережу всю колекцію Лувру

Французький Лувр розробив інтернет-платформу, на якій розміщені легендарні експонати музею. Завдяки рішенню поціновувачі мистецтва зможуть насолоджуватися світовими витворами в умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією коронавірусу.

Відтепер кожен охочий може "відвідати" музей та переглянути твори абсолютно безкоштовно. Для цього потрібен лише інтернет та смартфон або комп'ютер.

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Про платформу

На вебсайті представлені твори мистецтва з колекцій восьми відділів музею, починаючи від ісламського мистецтва та скульптур епохи Відродження, закінчуючи єгипетськими старожитностями та картинами художників з усього світу.

Приголомшлива культурна спадщина Лувру тепер лише за один клік! Я впевнений, що цей цифровий вміст ще більше надихне людей приїжджати в Лувр, щоб особисто відкрити для себе колекції,

– відзначив президент та директор Лувру Жан-Люк Мартінес.

Відвідувачі можуть здійснювати пошук у масивних колекціях музею за допомогою простих або розширених пошуків, записів кураторського відділу або тематичних альбомів. На сайті представлена інтерактивна карта, яка дозволяє людям досліджувати музей та всі його експонати кімнату за кімнатою. Відзначається, що вебсайт буде регулярно оновлюватися, оскільки колекція музею постійно розширюється.

Лувр є одним з найвідвідуваніших музеїв світу. У ньому зберігаються такі всесвітньо відомі твори мистецтва: "Венера Мілоська", "Свобода, що веде народ", "Мона Ліза" та інші. Загалом у музеї представлено понад 480 000 експонатів.