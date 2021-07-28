Вже зовсім скоро: Ford планує запустити у США таксі без водіїв – фото

Американська компанія Ford працює над запуском безпілотних таксі. Там сподіваються, що це може статися ще до кінця 2021 року.

Першим містом, в якому планують запустити новий сервіс, буде Майямі. Вже на початку 2022 року технологію тестуватимуть й в Остіні.

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Як працюватиме нова послуга

Стартап Argo AI розробив технологію, яка ляже в основу автономних автомобілів. Її створювали спеціалісти з Volkswagen і Ford. Послугою зможуть скористатися користувачі сервісу Lyft. Людям, які шукатимуть таксі у певних районах Майямі, пропонуватимуть здійснити поїздку на автономному авто. Втім, поки що вимоги безпеки передбачають, що у машині, як і раніше, залишатимуться 2 водії. Один перебуватиме за кермом, інший сидітиме на місці пасажира спереду.



Ford анонсувала запуск таксі без водіїв у Майямі та Остіні / Фото The Verge



Безпілотні таксі будуть запускати у США​ / Фото The Verge

В Argo уточнили, що спочатку кількість автономних таксі в Остіні та Майямі сукупно не перевищуватиме й 100. Мовляв, поки що компанія лише "закладає основу на майбутнє". Втім, вже до 2026 року одразу на кількох ринках мають намір розгорнути до 1 000 таких авто.

Що цьому передувало

Упродовж тривалого періоду у Ford заявляли, що до 2021 року запустять повномасштабне виробництво автономних транспортних засобів. Мовилося саме про безпілотні таксі та доставку без водія.

Втім, компанія була змушена перенести реалізацію цих намірів на 2022 рік. Все через пандемію коронавірусу COVID-19.

Водночас у Ford анонсували, що автономний автомобіль без керма та педалей використовуватимуть "для підтримки комерційних амбіцій компанії". Проте яких конкретно – там наразі не пояснили.