Airbus Helicopters випробовує нові технології: що відомо

Льотна лабораторія Flightlab компанії Airbus Helicopters вперше здійснила серію платформно-агностичних випробувань нових систем. Головна мета – впровадження авіаційних технологій наступного покоління.
Джерело: New Atlas
Компанія Airbus розробила низку Flightlabs для вивчення ламінарного потоку на великих літаках та 350 Airspace Explorer для тестування підключених технологій під час польоту.
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Наразі Flightlab розглядає низку нових технологій, призначених для поліпшення безпеки польотів та працездатності. Фахівці тестують:
Інвестиції в майбутнє залишаються важливими, навіть у кризові періоди, особливо коли ці інновації приносять додаткову цінність нашим клієнтам, орієнтуючись на підвищену безпеку, зменшення робочого навантаження пілотів та зниження рівня звуку. Наявність спеціальної платформи для тестування цих нових технологій наближає майбутнє польоту і демонструє наші пріоритети у вертольотах Airbus,
– відзначає генеральний директор Airbus Helicopters Бруно Евен.