Facebook планує випустити розумний годинник: що відомо про розробку

Компанія Facebook працює над створенням розумного годинника. Розробка буде призначена для обміну повідомленнями та відстеження стану здоров'я. Очікується, що пристрій випустять у 2022 році.

Відзначають, що пристрій працюватиме на базі Android. Крім того, розробка функціонуватиме через стільниковий зв'язок, без участі смартфона.

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За словами розробників, власники розумного годинника зможуть відправляти повідомлення через Facebook Messenger, користуватися функціями для фітнесу через платформу Peloton та відстежувати стан здоров'я.

Ба більше, годинник зможе приєднуватися до гарнітур віртуальної реальностіта пристроїв для відеочату

Це поворотний момент. Багато хто подумає, що це наслідування Apple. Але це не так. Це набагато більше. Це перехід до UX майбутнього,

– вважає інвестор Джош Вулф.

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