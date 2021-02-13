Facebook планує випустити розумний годинник: що відомо про розробку

13 лютого 2021 , 19:58
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Джерело:

The Information

Компанія Facebook працює над створенням розумного годинника. Розробка буде призначена для обміну повідомленнями та відстеження стану здоров'я. Очікується, що пристрій випустять у 2022 році.

Відзначають, що пристрій працюватиме на базі Android. Крім того, розробка функціонуватиме через стільниковий зв'язок, без участі смартфона.

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За словами розробників, власники розумного годинника зможуть відправляти повідомлення через Facebook Messenger, користуватися функціями для фітнесу через платформу Peloton та відстежувати стан здоров'я.

Ба більше, годинник зможе приєднуватися до гарнітур віртуальної реальності Oculus та пристроїв для відеочату Portal.

Це поворотний момент. Багато хто подумає, що це наслідування Apple. Але це не так. Це набагато більше. Це перехід до UX майбутнього,
вважає інвестор Джош Вулф.

Інші розробки

  • У 2019 компанія придбала стартап CTRL-Labs (спеціалізується на розробці нейроінтерфейсів) і анонсувала випуск браслета, який зчитує сигнали, що надходять з мозку. Повідомляють, що завдяки пристрою можна буде друкувати текст на комп'ютері, стукати пальцями по столу, а не по клавіатурі.
  • У 2021 році Facebook має намір випустити розумні окуляри спільно з Luxottica – виробником окулярів під брендом Ray-Ban.