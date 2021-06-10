Facebook дозволить більшості співробітників працювати віддалено

Компанія Facebook дозволить усім штатним співробітникам працювати вдома, якщо їх роботу можна виконувати віддалено. Про це заявив Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг.
У квітні 2020 року компанія дозволила співробітникам продовжувати працювати дистанційно після завершення пандемії COVID-19. Головна умова – схвалення з боку менеджерів.
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Нещодавно у службовій записці працівникам Цукерберг виклав плани компанії щодо гібридного офісу та дистанційної роботи.
Минулий рік чітко продемонстрував, що хорошу роботу можна зробити в будь-якому місці. Ба більше, я доволі оптимістичний щодо масштабної віддаленої роботи, оскільки технології відеоконференцій та віртуальної реальності продовжують вдосконалюватися,
– написав Цукерберг.
Робота, яку неможливо виконати віддалено, зазвичай стосується тих співробітників, які працюють на апаратних пристроях або в центрах обробки даних Facebook.
Що ще зміниться
- Facebook дозволить працівникам робити запити на віддалену роботу за кордоном. За наступного тижня співробітники зі США зможуть працювати в Канаді, а європейці – у Великобританії.
- У січні 2022 року компанія дозволить співробітникам постійно переїжджати між семи країнами Європи.
- До вересня 2021 року компанія планує відкрити більшість своїх офісів у США на 50%, а у жовтні – вони відкриються повністю.
- Працівників, які хочуть працювати в офісі, попросять приходити принаймні половину робочого часу. Керівництво прагне, щоб офіс залишався енергійним, а співробітники брали активну участь у спільноті.
- СЕО Facebook додав, що у компанії організовуватимуть регулярні особисті збори для офісних та віддалених працівників. Мета – підтримка розбудови взаємин.