Енергоефективні набори від YASNO допоможуть українцям заощаджувати мільйони гривень: деталі

Близько 83 мільйонів гривень витрат на електроенергію щорічно можуть заощаджувати 50 тисяч українських сімей, які користуються енергоефективними наборами Розумний Watt від YASNO у Києві та 5 областях України. Еко-набори також допомагають підвищити комфорт, зменшити вплив на екологію та знизити викиди CO2 в атмосферу.

Щомісяця українські домогосподарства споживають у середньому 165 кВт·год електроенергії. Завдяки комплексному підходу до енергоефективності 50 тисяч наборів Розумний Watt допоможуть їх власникам заощадити близько 50 мільйонів кВт·год електроенергії за рік. Такий обсяг економії енергії еквівалентний зменшенню викидів до атмосфери на 44 тисячі тонн СО2 при її виробництві на електростанціях.

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Енергоефективні набори Розумний Watt / Фото YASNO

Розумний Watt: що потрібно знати

Енергоефективні набори Розумний Watt допоможуть зменшити до 50% сімейних витрат на електроенергію та поліпшити сімейний бюджет. До складу наборів входять:

енергоощадні LED-лампи, які споживають до 10 разів менше електроенергії від ламп розжарювання;

які споживають до 10 разів менше електроенергії від ламп розжарювання; smart-розетка з можливістю програмування часу вмикання/вимикання енергоємних приладів;

з можливістю програмування часу вмикання/вимикання енергоємних приладів; двозонний лічильник, з яким споживачі сплачують удвічі менше за використану з 23:00 до 07:00 електроенергію за "нічним" тарифом.

Зауважимо, до наборів також входить послуга встановлення лічильника "під ключ". За допомогою сучасних приладів від YASNO, які зможуть використати для інших потреб.

В сучасному світі людина має відповідально ставитись до споживання енергоресурсів і намагатись зменшувати свій вплив на навколишнє середовище. А коли таке ставлення ще йде на користь сімейному бюджету, то від цього виграють абсолютно всі. Саме тому набори Розумний Watt користуються популярністю серед наших клієнтів,

– зазначив директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Де придбати

Енергоефективний набір Розумний Watt зі встановленням двозонного лічильника "під ключ" можна придбати через інтернет у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Запорізькій областях та Києві. Також набори доступні в інтернет-магазині Rozetka і в мережах торговельних центрів "Епіцентр" та "Нова Лінія". Отримати набори можна поштою.

Довідка

При оформленні замовлення через сайт YASNO можна скористатись споживчим кредитом від банку ПУМБ.

YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.