Новий електроскейтборд Evolve розганяється до 50 кілометрів на годину: відео

Компанія Evolve з Австралії показала нову серію інноваційних електричних скейтбордів Hadean. Їх виготовляють з вуглецевого волокна.

Вони здатні розвивати швидкість аж до 50 кілометрів на годину. Перші поставки скейтбордів клієнтам заплановані вже на вересень 2021 року.

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Розробники заявили, що новий електричний скейтборд від Evolve зможе проїхати до 65 кілометрів без підзарядки. Все це – завдяки місткому акумулятору.

Управління інноваційним скейтбордом

Окрім звичайного управління за допомогою ніг, скейтбордами нової серії можна керувати й зі спеціального пульта. Він працює за технологією Bluetooth.

З пульта можна вручну регулювати прискорення та гальмування. Крім цього, він дозволяє керувати системою освітлення – мовиться, зокрема, про аварійні вогні.

Власнику інноваційного транспорту не слід переживати, що пульт може пошкодитися під час падіння. Адже його розмістили у міцний захищений каркас.

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Скільки коштує новинка

Електроскейтборд Hadean буде доступним у декількох моделях. За Hadean Carbon Street, наприклад, доведеться заплатити від 2 899 доларів. Водночас версія Bamboo обійдеться лише у 2 549 доларів.