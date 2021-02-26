Електричний автобус без водія тепер курсує вулицями іспанської Малаги

Джерело:The Guardian
Новий електричний автобус виїхав на дороги міста Малага, що розташоване на півдні Іспанії. Він працює повністю автономно, не потрібно водія, аби перевозити пасажирів.
Це – перший проєкт такого типу у всій Європі. Він отримав фінансування від іспанського уряду та координувався з кількома університетами.
Цікаво Штучний інтелект боротиметься із заторами у Києві: готують новий проєкт
Вперше автобус, обладнаний датчиками та камерами, виїхав на вулиці міста у суботу, 20 лютого. Він курсує між портом Малаги та центром міста, щодня робить 6 рейсів.
Цим проєктом керує іспанська компанія Avanza. Рафаель Дурбан Кармона, який очолює її південний підрозділ, наголосив, що автобус у будь-який час знає, де саме він перебуває та що навколо нього"
Спеціальні датчики попереджають електричний автобус, якщо на світлофорі поблизу загорається вмикається червоне світло. Коли ж вона змінюється на зелене, транспорт "розуміє", що можна продовжувати рух.
Попри інноваційні технології, за кермом електробуса все ж є водій. Він лише спостерігає за дорогою, аби взяти під контроль ситуацію у випадку, якщо виникне така термінова потреба.
Все тому, що іспанське законодавство ще не дозволяє транспортним засобам працювати без водіїв. "Ми ставимо його в автоматичний режим, і він працює повністю автономно", – пояснив один з водіїв.Зверніть увагу! У Європі вже працюють над схожими проєктами. Проте вони не передбачають, що міський автобус звичайного розміру курсуватиме вулицями поруч з іншими авто.