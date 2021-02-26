Електричний автобус без водія тепер курсує вулицями іспанської Малаги

Новий електричний автобус виїхав на дороги міста Малага, що розташоване на півдні Іспанії. Він працює повністю автономно, не потрібно водія, аби перевозити пасажирів.

Це – перший проєкт такого типу у всій Європі. Він отримав фінансування від іспанського уряду та координувався з кількома університетами.

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Вперше автобус, обладнаний датчиками та камерами, виїхав на вулиці міста у суботу, 20 лютого. Він курсує між портом Малаги та центром міста, щодня робить 6 рейсів.

Цим проєктом керує іспанська компанія Avanza. Рафаель Дурбан Кармона, який очолює її південний підрозділ, наголосив, що автобус у будь-який час знає, де саме він перебуває та що навколо нього"

Спеціальні датчики попереджають електричний автобус, якщо на світлофорі поблизу загорається вмикається червоне світло. Коли ж вона змінюється на зелене, транспорт "розуміє", що можна продовжувати рух.

Що ще відомо про електробус

Він володіє всією необхідною інформацією щодо маршруту та дотримується інструкцій.

Водночас використовує штучний інтелект для вдосконалення своїх "рішень".

Довжина автобуса – 12 метрів, він майже нічим не відрізняється від звичайного автобуса.

Може перевозити до 60 пасажирів за один рейс.

Його розробила іспанська компанія Irizar.

Водій все ж є в салоні такого автобуса

Попри інноваційні технології, за кермом електробуса все ж є водій. Він лише спостерігає за дорогою, аби взяти під контроль ситуацію у випадку, якщо виникне така термінова потреба.

Все тому, що іспанське законодавство ще не дозволяє транспортним засобам працювати без водіїв. "Ми ставимо його в автоматичний режим, і він працює повністю автономно", – пояснив один з водіїв.

У Європі вже працюють над схожими проєктами. Проте вони не передбачають, що міський автобус звичайного розміру курсуватиме вулицями поруч з іншими авто.