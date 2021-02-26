Електричний автобус без водія тепер курсує вулицями іспанської Малаги

26 лютого 2021 , 23:02
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Джерело:

The Guardian

Новий електричний автобус виїхав на дороги міста Малага, що розташоване на півдні Іспанії. Він працює повністю автономно, не потрібно водія, аби перевозити пасажирів.

Це – перший проєкт такого типу у всій Європі. Він отримав фінансування від іспанського уряду та координувався з кількома університетами.

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Вперше автобус, обладнаний датчиками та камерами, виїхав на вулиці міста у суботу, 20 лютого. Він курсує між портом Малаги та центром міста, щодня робить 6 рейсів.

Цим проєктом керує іспанська компанія Avanza. Рафаель Дурбан Кармона, який очолює її південний підрозділ, наголосив, що автобус у будь-який час знає, де саме він перебуває та що навколо нього"

Спеціальні датчики попереджають електричний автобус, якщо на світлофорі поблизу загорається вмикається червоне світло. Коли ж вона змінюється на зелене, транспорт "розуміє", що можна продовжувати рух.

Що ще відомо про електробус

  • Він володіє всією необхідною інформацією щодо маршруту та дотримується інструкцій.
  • Водночас використовує штучний інтелект для вдосконалення своїх "рішень".
  • Довжина автобуса – 12 метрів, він майже нічим не відрізняється від звичайного автобуса.
  • Може перевозити до 60 пасажирів за один рейс.
  • Його розробила іспанська компанія Irizar.

Водій все ж є в салоні такого автобуса

Попри інноваційні технології, за кермом електробуса все ж є водій. Він лише спостерігає за дорогою, аби взяти під контроль ситуацію у випадку, якщо виникне така термінова потреба.

Все тому, що іспанське законодавство ще не дозволяє транспортним засобам працювати без водіїв. "Ми ставимо його в автоматичний режим, і він працює повністю автономно", – пояснив один з водіїв.

Зверніть увагу! У Європі вже працюють над схожими проєктами. Проте вони не передбачають, що міський автобус звичайного розміру курсуватиме вулицями поруч з іншими авто.