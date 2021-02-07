Які стартапи будуть перспективними в найближчому майбутньому: думка експерта

Малайзійський інвестор і партнер акселератора 500 Startups Хайлі Нг володіє талантом визначати перспективні стартапи. Він поділився порадою з підприємцями, які прагнуть розвинути власний проєкт та побудувати велику компанію. Детальніше – читайте у матеріалі.

Перш за все, він радить розглядати нові ринки у довгостроковій перспективі та враховувати свіжі глобальні тенденції.

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Крім того, не варто робити ставку на багатих покупців і представників вищого класу. Інвестор переконаний, що справді великий прибуток можна отримати шляхом створення продуктів та послуг для людей, у яких немає великих грошей. Нг вважає, що помилково орієнтуватися на обслуговування споживачів лише розвинених країн, натомість радить звернути увагу на розвиток проєктів, які вирішуватимуть проблеми жителів бідних країн.

Я з нетерпінням чекаю того, що більше підприємців будуватимуть більше компаній, які можуть обслуговувати широкі верстви населення,

– підкреслив експерт.

Хайлі Нг займається інвестуванням азійських стартапів, таких як Bukalapak – багатомільярдний сервіс електронної комерції. Індонезійський проєкт надає платіжні технології для популярних в країні сімейних вуличних кіосків.