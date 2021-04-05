Інвестор придбав картини Пікассо та Воргола, щоб перетворити у NFT

Китайський криптоінвестор Джастін Сан хоче оцифрувати картини Пабло Пікассо та Енді Воргола, які недавно придбав на аукціоні Christie's. Він має намір зареєструвати їх у форматі невзаємозамінних токенів (NFT).

Підприємець хоче створити JUST NFT Fund – реєстр блокчейнів для NFT найдорожчих творів мистецтва у світі. На думку Сана, лише такі робити можуть "пережити випробування часом".

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"Аукціон Christie's став важливо віхою для фонду JUST NFT та його залучення до глобального ринку образотворчого мистецтва", – написав Сан у твіттері.

Що придбав інвестор

Картину Пабло Пікассо – "Оголена, що лежить у кольє". Вона обійшлася йому у 20 мільйонів доларів.

JUST NFT зазначили, що прийматимуть лише твори мистецтва, вартість яких оцінена у понад 1 мільйон доларів.

На картині зображена його кохана, Марі-Тереза Вальтер. Полотно створене митцем у період з березня по серпень 1932 року.

"Марі-Тереза була не просто моделлю, але й натхненницею Пікассо. Портрети цієї жінки, написані ним, є візуальним визнанням його любові", – зауважили у Christie's.

Картину Енді Воргола – "Три автопортрети". За них китайський бізнесмен заплатив значно менше, лише 2 мільйони доларів.

Зауважимо, що це полотно – одне з останніх, написаних Ворголом. Вона побачила світ у 1986 році. 22 лютого 1987 митець помер від інфаркту міокарда.

Зауважимо, що Сан – засновник криптовалютної платформи TRON, а також засновник та виконавчий директор мобільного додатку Peiwo. Крім цього – він гендиректор Rainberry.

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