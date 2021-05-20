ДТЕК запустив першу в Україні промислову систему накопичення енергії

ДТЕК запустив першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅г. Батарея встановлена в місті Енергодар, на майданчику Запорізької ТЕС і призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для надання послуг із забезпечення надійності енергосистеми України.

Це пілотний проєкт ДТЕК для пошуку оптимальних моделей роботи СНЕ на різних сегментах енергетичного ринку країни.

Не пропустіть ДТЕК запускає першу в Україні промислову систему накопичення енергії

"Сучасна енергетична галузь повинна стати рушійною силою для зростання економіки України та добробуту кожного українця. Запуск першої промислової системи накопичення енергії – наш внесок у майбутнє енергетики країни. Цим проєктом ДТЕК відкриває в Україні новий ринок – ринок систем накопичення енергії. Саме накопичувачі енергії є ключем до енергетичної безпеки нашої країни, а також новою точкою зростання для української енергетики", – сказав власник ДТЕК Рінат Ахметов.

ДТЕК та Honeywell запустили першу в Україні промислову систему накопичення енергії / Фото ДТЕК

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, впроваджуючи нові технології, компанія трансформує бізнес і будує нову енергетику – це внесок ДТЕК в майбутнє України як європейської держави, в декарбонізацію, відновлення національної економіки та в забезпечення зайнятості в галузі.

Цей проєкт став можливим завдяки міжнародному партнерству і співробітництву ДТЕК із провідними світовими компаніями, які займаються виробництвом систем накопичення енергії, – Honeywell і SunGrid. Перша промислова система накопичення енергії дасть старт для виведення енергетики України на новий технологічний рівень і наблизить синхронізацію нашої країни з європейською енергетичною системою ENTSO-E, – підкреслив М. Тімченко.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко / Фото ДТЕК

Він також зазначив, що сьогодні ДТЕК виступає в ролі першовідкривача на ринку систем накопичення енергії в Україні. "З цим, безумовно, пов'язана велика відповідальність і великий обсяг роботи, але ми готові відкрито ділитися своєю експертизою й отриманим досвідом із державою, з іншими учасниками ринку для того, щоб прискорити енергетичну трансформацію України", – сказав генеральний директор ДТЕК.

"Сталий розвиток є ключовим напрямком для Honeywell. Зберігання енергії – дуже важлива його частина. Попит на системи накопичення енергії продовжує рости. Це дозволяє досягти цілей по декарбонізації та використанню відновлюваних джерел енергії в усьому світі. За оцінками, до 2030 року до мережі буде підключено близько 350 ГВт акумуляторних батарей. Ми в Honeywell зараз знаходимося в унікальному становищі для вирішення сьогоднішніх викликів в області енергоменеджменту. Ми дуже пишаємося тим, що працюємо з ДТЕК, який фокусується на інноваціях і нових технологіях, щоб очолити трансформації енергетики України. ДТЕК – справжній першопроходець", – прокоментував Ерен Ергін (Eren Ergin), генеральний директор із відновлюваної енергетики та розподілених активів Honeywell Process Solutions.

Перша літій-іонна батарея в Україні / Фото ДТЕК

Уже найближчим часом ДТЕК проведе сертифікацію системи для отримання статусу постачальника послуг із забезпечення резервів потужності для системного оператора. Це буде перша літій-іонна батарея в Україні, що забезпечує системну надійність енергосистеми країни.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК підписала контракт з американською компанією Honeywell на поставку системи накопичення енергії в липні 2020 року.

Технічна довідка

Системи накопичення електроенергії є одним з найбільш швидкозростаючих секторів електроенергетики. За 10 років сектор виріс у 48 разів, середньорічні темпи зростання склали 47%. За прогнозами Bloomberg NEF, до 2040 року сумарна потужність накопичувачів перевищить 1 ТВт.

Однією з причин підвищення інтересу до СНЕ стало стрімке зростання частки поновлюваних джерел енергії (ВДЕ), який викликав дві проблеми. Перша: пік вироблення у ВДЕ не збігається з піком споживання, відповідно, в певні періоди з'являється надлишок потужності, що генерується. СНЕ дозволяють усувати добовий дисбаланс між виробленням ВДЕ і попитом на електроенергію і, тим самим, продовжувати збільшувати частку ВДЕ в балансі енергосистеми. Друга: різкі зростання і падіння потужності (зокрема, вітрових електростанцій) призводять до погіршення якості електроенергії, миттєвим змінам частоти й напруги, а також формують потребу в "швидкому" резерві потужності. Електрохімічні СНЕ здатні набагато швидше реагувати на перепади потужності, ніж традиційна теплова генерація. І, що найголовніше, вони вуглецево-нейтральні.