ДТЕК та Український фонд стартапів провели перший захід з корпоративних інновацій

Команда Innovation DTEK та Український фонд стартапів (USF) провели перший спільний захід з корпоративних інновацій "DTEK Startup Day by USF". Шість стартапів виступили зі своїми інноваційними продуктами і рішеннями в форматі пітчингу в NEST на території інноваційного парку UNIT.City.

Оцінювали виступи директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе, менеджер з інновацій ДТЕК Оксана Приходько, директор з продажів та обслуговування клієнтів D.Solutions Євген Бушма, директор Українського фонду стартапів Павло Карташов, директор Startup Grind Kyiv Катерина Дегтяр і директор ISE Group Олена Малицька.

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Ми в ДТЕК використовуємо підхід відкритих інновацій та публічно ділимося викликами, з якими зіштовхується наш бізнес, на сайті openinnovation.dtek.com. Таким чином, ми шукаємо інноваційні продукти і рішення по всьому світу. ДТЕК виступає у ролі індустріального партнера для розвитку інноваційної екосистеми України,

– сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

Він додав, що ДТЕК залежить від стартапів так само як великий корабель залежить від буксирних суден в порту.

Перший захід з корпоративних інновацій ДТЕК та Українського фонду стартапів / Фото ДТЕК

"Восени минулого року ми з Емануеле підписали меморандум, який ознаменував початок офіційної співпраці між Українським фондом стартапів та Innovation DTEK, щоб допомогти стартапам і корпораціям знайти один одного. Ми пообіцяли, що словами все не обмежиться, і сьогодні дуже раді оголосити про перший спільний захід", – сказав директор Українського фонду стартапів Павло Карташов.

Захід "DTEK Startup Day by USF" дав можливість командам стартапів зустрітися з представниками корпорації для демонстрації своїх розробок. Всі презентації були адаптовані до реалій бізнесу ДТЕК, тому журі мало змогу ознайомитися з релевантними проєктами. Український фонд стартапів планує організовувати більше аналогічних заходів, які є одним зі стратегічних напрямків роботи з нефінансової підтримки стартапів. "Якісний нетворкінг і можливість пропітчити свій продукт потенційним клієнтам може бути не менш корисним, ніж отримання гранту", – прокоментували організатори події.

Надія Колибаба, представник Amazon Web Services по роботі зі стартапами в Східній Європі та Центральній Азії подякувала ДТЕК за запрошення і разом з партнерами – Українським фондом стартапів і UNIT.City NEST, надала всім стартапам-учасникам заходу можливість отримати доступ до сервісів Amazon Web Services в рамках програми AWS Activate.

Нагородження переможців / Фото ДТЕК

У пітчинг брали участь шість стартапів: АЛЬТЕР ЕКО ЕЗС, РЕНОВАТОР, ELUPAY, AutoBI, Sorbsys і Sellpax. Переможницею стала Світлана Юркевич зі стартапом AutoBI. Стартап пропонує рішення, що дозволить автоматизувати процеси управління автопарком для запобігання людських помилок. Інструмент дозволить зменшити витрати і збільшити доходи автопарків, а також акумулювати інформацію з різних джерел і відображати її в зручному інтерфейсі. Друге місце зайняв стартап ELUPAY з комплексом hardware і software рішень, які дають можливість власникам будь-яких торгових автоматів організовувати прийом безготівкових платежів на зарядних станціях для електромобілів, паркоматах та інших інфраструктурних об'єктах. Третє місце зайняла команда стартапу РЕНОВАТОР, який захищає обладнання від обриву фаз і від потужного електромагнітного імпульсу, а також забезпечує надійність електромереж.