ДТЕК Мережі вперше навчає електромонтерів за допомогою віртуальної реальності

Змодельоване виробниче середовище, яке максимально схоже з реальністю, дає відчуття повної присутності на енергооб'єкті. Крім того, програма фіксує дотримання вимог охорони праці та виробничої безпеки, правильне застосування засобів індивідуального захисту, використання розпорядчих та вказівних знаків. Раніше тренування фахівців на підстанціях відбувалось за допомогою макетів та стендів, але вони не могли передати виробниче середовище на 100%.

Переваги навчання через VR-технології

ДТЕК – бізнес, який діє в інтересах України та впроваджує інноваційні рішення в усіх напрямках своєї діяльності, зокрема в процесі підготовки та навчання співробітників.

Завдяки VR-технологіям наші фахівці мають змогу відпрацьовувати до автоматизму свої дії під час роботи на підстанції. Ми дбаємо про наших співробітників та постійно вдосконалюємо систему навчання, від цього виграють і наші клієнти, яким ми швидко повертаємо світло в будинки. Надійне та якісне електропостачання мешканцям міст та сіл – наша головна мета,

– зазначила Наталя Береза, керівниця департаменту з управління персоналом ДТЕК Мережі.

ДТЕК вивчає найкращий європейський досвід трансформації застарілих електромереж в інноваційні цифрові системи та впроваджує його в Україні. Навчання через VR-технології впроваджене в операторів системи розподілу ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі та ДТЕК Одеські електромережі.

Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі вже провели перші заняття з використанням VR-окулярів. Електромонтери тренувалися виводити в ремонт та потім вводити у роботу трансформатор на віртуальній підстанції. Спершу фахівці вивчають теорію та виконують понад 50 перемикань під час ремонту підстанції. Все як в житті – взаємодія з устаткуванням, виконання необхідних операцій. Віртуальний учитель на прикладі показує, як потрібно виконати завдання.

Навчання з використанням віртуального тренажера включене в програму професійної підготовки та підвищення кваліфікації для професій "Електромонтер оперативно-виїзної бригади", "Електромонтер з експлуатації розподільних мереж" та "Електромонтер з обслуговування підстанцій". Також навчання проходитимуть диспетчери, майстри розподільних мереж та майстри високовольтних підстанцій. Для них розроблений окремий курс навчання.

В ДТЕК Мережі існує стала система навчання та підвищення кваліфікації для всіх співробітників компанії. Наразі діє 80 програм навчання для фахівців різних підрозділів.

Навчання електромонтерів за допомогою VR-технології: дивіться відео