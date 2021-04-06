ДТЕК Мережі допоміг зберегти близько 1200 білих лелек в Україні за минулий рік

У 2020 році ДТЕК Мережі встановив на опорах ліній електропередачі 97 спеціальних захисних платформ для гнізд лелек в Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Одеській областях, а також місті Київ. Ці платформи допомагають захистити гнізда білого лелеки від руйнування, а самих птахів – від ураження струмом.

Завдяки цій ініціативі лише за минулий рік компанія захистила від загибелі близько 1200 птахів, занесених до Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі*.

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Збереження біорізноманіття – один з напрямків діяльності нашої компанії, який відповідає стратегії ДТЕК 2030, заснованої на принципах ESG, цінностях і відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні Цілей Сталого розвитку Глобального Договору ООН. З 2013 року ми облаштували 248 спеціальних металевих платформ для гнізд лелек. Майже половину від цієї кількості – торік,

– розповів генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

Захисні платформи на опорах ліній електропередач / Фото ДТЕК

За підрахунками екологів, така ініціатива ДТЕК Мережі за 8 років допомогла зберегти близько 5 тисяч особин білого лелеки, 3 тисячі з яких – пташенята.

У 2021 році ДТЕК Мережі планує встановити рекордну кількість платформ – 122. Значну частину з них буде облаштовано на території областей, які приєдналися до цієї ініціативи у 2020 році: 60 – в Одеській та 50 – у Київській. На території Дніпропетровської та Донецької областей, де фахівці ДТЕК Мережі розпочали встановлювати платформи з 2013 та 2015 року відповідно, і вже встигли охопити основну частину лелечих гнізд, цього року буде загалом встановлено 12 конструкцій.

ДТЕК Мережі захищає лелек / Фото ДТЕК

Спеціальні конструкції дозволяють не лише вберегти від загибелі рідкісних і зникаючих птахів, а й убезпечити лінії електропередачі від аварій.

Окрім спеціальних платформ для гнізд лелек ДТЕК Мережі встановлює на лініях електропередачі птахозахисні пристрої – спеціальні кожухи-ковпаки з ізолювального матеріалу, що закривають від птахів ділянки дроту з боків, а також спеціальні маркери, що світяться після заходу сонця. Закріплені на дроти повітряних ліній електропередачі, маркери роблять їх видимими для птахів в польоті на відстані до 15 метрів. З 2013 року фахівці компанії встановили 3219 птахозахисних пристроїв на 19 кілометрах ліній електропередачі, в тому числі на території об’єктів природно-заповідного фонду в Донецькій і Дніпропетровській областях. У 2020 році такі роботи розпочато і в Одеській області.

Споруди, які захищають птахів від ураження струмом / Фото ДТЕК

Довідка

Лелеки часто облаштовують гнізда на електричних опорах. Зазвичай, одне гніздо служить птахам лише кілька років. Бо, чим воно старше, тим більше в діаметрі та вазі. Деякі гнізда важать кілька центнерів. В них оселяються не лише лелеки з пташенятами, але і різні дрібні птахи – горобці, плиски, шпаки тощо. Коли гніздо досягає критичної маси воно руйнується, що нерідко призводить до гибелі птахів та обриву проводів лінії електропередачі. ДТЕК Мережі починаючи з 2013 року встановлює на опорах ЛЕП спеціальні металеві конструкції – платформи для гнізд птахів, які уберігають їх від руйнування. За 8 років фахівці ДТЕК Мережі облаштували 248 спеціальних металевих платформ для гнізд лелек у Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Одеській областях, а також місті Київ. Ця ініціатива компанії відповідає стратегії ДТЕК 2030, заснованої на принципах ESG, цінностях і відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні Цілей Сталого розвитку Глобального Договору ООН щодо збереження екосистем суші.

*Бернська Конвенція про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі набула чинності 1 січня 1982 року й відтоді до неї приєдналась 51 сторона, включаючи Європейський Союз. Україна приєдналася до Бернської конвенції у 1996 році. Бернська Конвенція – головний природоохоронний закон Європи. На її основі ґрунтуються чи не всі інші природоохоронні конвенції нашого континенту, природоохоронне законодавство більшості європейських країн і природоохоронні директиви Європейського Союзу.