В Донецькій області стартує онлайн-конкурс стартапів

В Донецькій області стартує перший онлайн-конкурс стартапів. Ініціатива впроваджується регіональним акселератором GCIP за підтримки Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку.

На конкурс можуть зареєструватися: учні, студенти, малі та середні підприємства з терміном реєстрації не більше 3 років, огранізації, творчі колективи, наукові товариства та спілки, фізичні особи-винахідники. Вони мають представити інноваційну розробку – продукт, технологію, методологічний підхід, програмне забезпечення, дизайн-проєкт тощо.

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Деталі

Важливо, що стартап-проєкти не мають шкодити довкіллю. Іншими словами, рішення мають бути засновані на впровадженні "чистих технологій". Мовиться про підвищення енергоефективності виробництва, стале використання ресурсів або заходи щодо захисту навколишнього середовища. Очікуваний результат – скорочення викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин в навколишнє середовище.

Конкурс відбуватиметься в декілька етапів:

Прийом анкет конкурсантів – до 4 липня 2021 року. Робота конкурсної комісії з відбору півфіналістів – до 10 липня 2021 року. Онлайн навчання півфіналістів у Бізнес-академії – 3 навчальні сесії по 3 дні у липні-серпні 2021 року. Конкурсний відбір фіналістів – серпень 2021 року. Фінансова підтримка стартап-проєктів фіналістів – вересень-грудень 2021 року.