Domino's доставлятиме піцу безпілотними автомобілями

Всесвітня мережа піцерій Domino's і технологічний партнер Nuro запускають автономну доставку піци. Замовлення привозитиме безпілотний автомобіль R2.

Сервіс запустили у Хьюстоні (Техас, США). Ним можуть скористатися мешканці району Woodland Heights.

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Nuro R2 – це перший повністю автономний автомобіль для доставки, який схвалений Міністерством транспорту США для застосування на дорогах загального користування без пасажирів.

Як працює сервіс

Клієнти, які роблять замовлення на сайті Domino's за передплатою, можуть обрати опцію безпілотної доставки. Користувачі отримуватимуть текстові сповіщення, про місцеперебування R2 та унікальний PIN-код для отримання замовлення. Клієнти також можуть відстежувати транспортний засіб за допомогою GPS на своїй сторінці підтвердження замовлення. Як тільки R2 прибуде, клієнтам буде запропоновано ввести код на сенсорному екрані пристрою. Потім двері R2 плавно відкриваються вгору, і робот передає гаряче замовлення клієнту.

Автомобіль Nuro R2 доставлятиме піцу Domino's / Фото Domino's

Програма дозволить нам краще зрозуміти, як клієнти реагують на доставку, як вони взаємодіють з роботом і як це впливає на роботу закладу,

– зазначив Денніс Малоні, старший віцепрезидент та головний директор з питань інновацій Domino.

Довідка:– стартап, який займається безпілотними автомобілями. Представники зауважують, що місія компанії полягає в покращенні повсякденного життя за допомогою робототехніки.