Dogecoin продовжує встановлювати рекорди: на скільки криптовалюта зросла за тиждень

Криптовалюта Dogecoin, прихильником якої є Ілон Маск, зросла на 300 відсотків лише за один тиждень. Нині її капіталізація становить понад 41 мільярд доларів.

Так, Dogecoin випередила Cardano і, як наслідок, посіла впевнене шосте місце у топ-10 передових криптовалют світу. Експерти зауважують, якщо зростання спостерігатиметься й надалі, криптовалюта найближчим часом увійде до п'ятірки лідерів.

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Цифри

станом на 1 січня 2021 року один Dogecoin можна було придбати за 0,0046 долара;

наразі цей показник складає 0,33 доларів;

на піку вартість зростала до рекордних 0,47 долара.

Зростання Dogecoin / Фото CoinMarketCap

Варто відзначити, що зростання Dogecoin безпосередньо пов'язане з участю Ілона Маска у просуванні криптовалюти. Мільярдер не приховує, що є прихильником Dogecoin та регулярно підігріває інтерес до неї на своїй сторінці у Twitter. "Якщо Dogecoin стане валютою майбутнього на Землі – це буде цікавий та іронічний результат, – вважає мільярдер.