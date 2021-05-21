Додатки для знайомств обіцяють додаткові функції вакцинованим користувачам

Найпопулярніші застосунки для знайомств, зокрема Tinder Bumble та Badoo, запроваджують преміум-опції, аби заохотити користувачів вакцинуватися. Так, користувачам, які зробили щеплення, обіцяють різноманітні нові функції та більшу кількість побачень.

Ідея полягає в тому, щоб заохотити користувачів до вакцинації. Автори нововведення обіцяють користувачам більшу кількість "матчів" і, як наслідок, більше побачень. Деякі програми навіть дозволяють користувачам фільтрувати збіги за статусом щеплень.

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До ініціативи долучилися сервіси: Tinder, Hinge, Match, OKCupid, BLK, Chispa та Plenty of Fish, Bumble та Badoo.

Нові опції включають:

значки, які показують статус щеплення;

безкоштовні функції premium;

посилання на ресурси вакцинації, такі як веб-сайт Vaccines.gov.

Наразі незрозуміло, як програми планують перевіряти правдивість наданої інформації користувачами щодо щеплення. Однак багато програм, таких як Tinder, вже розробляють функції перевірки.

Наразі у ​​США 48% людей отримали принаймні одну дозу вакцини, тоді як 38% повністю вакциновані. Президент Джо Байден поставив за мету забезпечити перші 70% дорослих в країні щепленням до 4 липня поточного року.