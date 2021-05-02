DaVinci розфарбував писанки та прикрасив пасочки. Його філігранними рухами дистанційно керував лікар Сергій Мочайло.

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На яйцях вирішили зобразити яскраві квіткові композиції. Для цього довелося використати 4 баночки з кольоровими фарбами, повідомляє "Фокус".

Мочайлу вдалося створити святкову композицію, яка складалася з оздоблених яєць, плетених гнізд, іграшкових курчат, паски та іншого декору.

На відео, опублікованому у фейсбуці, видно, як робот DaVinci наносить на цукрову глазур кондитерські прикраси, а також оздоблює паску блакитною квіткою.

DaVinci ​готується до Великодня: дивіться відео

Робот-хірург DaVinci: що про нього відомо

  • Хірургічна система da Vinci – це роботизована система, виготовлена ​​американською компанією Intuitive Surgical.
  • Вона складається з 2 блоків: перший призначений для хірурга-оператора, другий – це чотирирукий робот-маніпулятор.
  • Важить da Vinci 500 кілограмів. Таку роботизовану систему використовують декілька сотень лікарень по всьому світу.