Для Повітряних Сил ЗСУ відновили літак Іл-76

Для Повітряних Сил ЗСУ відновили черговий військово-транспортний літак Іл-76. Роботи з модернізації виконало Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП".

Іл-76МД із заводським номером №0053463913 та бортовим №76661 дообладнають відповідно до вимог ІКАО.

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Виконувати роботи мало ТОВ "Авіасервіс – Київ", що вже здійснювало аналогічні роботи при модернізації літака Іл-76МД № 0063470118, котрий був відремонтований на ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП".

Модернізація Іл-76МД тривала з 1 квітня 2020 по 1 липня 2020 року. Проєкт коштував 14 750 000 гривень. У цю суму входять роботи з монтажу систем, їх налагодження та перевірка (включно з вартістю матеріалів та монтажником комплектів).

Відповідно до тендеру на літак має бути встановлено:

Апаратура для забезпечення вимог скороченого мінімуму вертикального ешелонування (RVSM) типу AD-32 (подвійний комплект I кат. (новий)) зі схваленим Командуванням Повітряних сил Збройних сил України комплектом технічної документації (РЛЕ, РТО, РО);

Бортова система попередження зіткнення в повітрі TCAS-II типу САS-67 з версією прошивки 7.1 (ІІ кат.) та блоком УБС-К (І кат. (новими) зі схваленим Командуванням Повітряних сил Збройних сил України комплектом технічної документації (РЛЕ, РТО, РО);

Система раннього попередження наближення землі з функцією оцінювання рельєфу місцевості за напрямом польоту (EGPWS) типу MARK-VIII(1 категорія) з індикатором А-813 (ІІ кат.) зі схваленим Командуванням Повітряних сил Збройних сил України комплектом технічної документації (РЛЕ, РТО, РО);

Стаціонарний ARTEX C406 та переносний ARTEX ME406P аварійними радіомаяками (І кат. (новий)) зі схваленим Командуванням Повітряних сил Збройних сил України комплектом технічної документації (РЛЕ, РТО, РО), та їх прошивка.

Система супутникової навігації KLN-90В (ІІ кат.) зі схваленим Командуванням Повітряних сил Збройних сил України комплектом технічної документації (РЛЕ, РТО, РО).

Дообладнання літака дозволить використовувати український військово-транспортний літак в міжнародному повітряному просторі, де польоти регулюються Міжнародною організацією цивільної авіації (англ. International Civil Aviation Organization, скорочено – ICAO).

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Так, наприклад наші військово-транспортні літаки Іл-76МД залучаються до україно-данської операції "Північний сокіл", в ході якої українські військові льотчики здійснюють перевезення пального та інших вантажів з авіабази ПС США "Туле" на данську полярну станцію "Норд", що на острові Гренландія.