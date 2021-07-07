Ил-76МД с заводским номером №0053463913 и бортовым №76661 дооборудуют в соответствии с требованиями ИКАО.

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Выполнять работы должно было ООО "Авиасервис – Киев", что уже совершало аналогичные работы при модернизации самолета Ил-76МД № 0063470118, который был отремонтирован на ГП "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП".

Роботы по модернизации Ил-76МД продолжалась с 01 апреля 2020 по 1 июля 2020. Весь проект стоил 14 750 000,00 гривен. В эту сумму входят работы по монтажу систем, их наладка и проверка включительно со стоимостью материалов и монтажником комплектов.

Согласно тендеру на самолет должны быть установлены:

Аппаратура для обеспечения требований сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM) типа AD-32 (двойной комплект I кат. (новый)) с одобренным командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины комплектом технической документации (РЛЭ, РТО, РО)

Бортовая система предупреждения столкновения в воздухе TCAS-II типа САS-67 с версией прошивки 7.1 (II кат.) И блоком УБС-К (I кат. (новыми) с одобренным командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины комплектом технической документации (РЛЭ, РТО, РО)

Система раннего предупреждения приближения земли с функцией оценки рельефа местности по направлению полета (EGPWS) типа MARK-VIII (1 категория) с индикатором А-813 (II кат.) с одобренным командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины комплектом технической документации (РЛЭ, РТО, РО)

Стационарный ARTEX C406 и переносной ARTEX ME406P аварийными радиомаяками (I кат. (новый)) с одобренным командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины комплектом технической документации (РЛЭ, РТО, РО), и их прошивка.

Система спутниковой навигации KLN-90В (II кат.) с одобренным командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины комплектом технической документации (РЛЭ, РТО, РО).

Дооборудование самолета позволит использовать украинский военно-транспортный самолет в международном воздушном пространстве, где полеты регулируются Международной организацией гражданской авиации (англ. International Civil Aviation Organization, сокращенно – ICAO).

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Так, например наши военно-транспортные самолеты Ил-76МД привлекаются к украине-датской операции "Северный сокол", в ходе которой украинские военные летчики осуществляют перевозки горючего и других грузов с авиабазы ​​ВС США "Туле" на датскую полярную станцию ​​"Норд", на острове Гренландия.