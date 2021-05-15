Це може зробити кожен: 10 способів допомогти планеті

Щороку 15 квітня відзначають Міжнародний день захисту клімату. Глобальне питання зміни клімату стосується кожного свідомого громадянина, кожного жителя нашої планети, кожного небайдужого індивіда. Головна мета – привернути увагу світової спільноти до проблеми та продемонструвати шляхи її вирішення.

Глобальне потепління, зміна метеорологічних умов, підвищений вміст озону в атмосфері, природні катаклізми – все це призводить до неминучого погіршення екології. Від цих факторів безпосередньо залежить стан природних ресурсів, розвиток держав, якість життя та здоров’я людей, їх безпека та добробут.

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Ми підготували добірку простих дій, які може зробити кожен, аби врятувати планету.

1. Сплачуйте рахунки оналайн та обирайте е-квитки

Сьогодні увесь світ впевнено прямує до максимальної діджиталізації процесів. Це стосується й оплати рахунків. Ви можете сплачувати їх в інтернеті, відмовившись від паперових квитанцій. Такі дії – один зі шляхів зберегти ліси. До того ж, надайте перевагу електронним квиткам: на літак, на концерт чи на футбольний матч.

2. Використовуйте машину раціонально, а краще – ходіть пішки

Сідаючи за кермо вашого автомобіля, ретельно продумайте маршрут. Якщо ви їдете на роботу, а ваша колега проживає поруч, – підвезіть її. Старайтесь обирати коротший шлях та вирішувати декілька справ заразом. До слова, візьміть за правило принаймні два рази на тиждень ходити пішки, відмовившись від поїздок на авто.

До слова, якщо у вашій автівці є функція круїз-контролю – користуйтеся нею, адже це вагома перевага. Вона надає змогу не лише заощадити паливо, а й підвищити ефективність автомобіля приблизно на 15%.

3. Вимикайте зарядний пристрій з розетки

Ви будете здивовані, однак зарядний пристрій, який нічого не заряджає, але увімкнений у розетку, продовжує витрачати електрику. Візьміть за звичку завжди вимикати з розетки заряд

4. Відмовтеся від пластикових пакетів

Загальновідомо, що пластикові пакети не розкладаються та потрапляють в океан, завдаючи шкоди морським екосистемам. Надавайте перевагу паперовим пакетам. Ще краще, використовуйте багаторазові сумки для продуктів, адже вони виготовляються з перероблених матеріалів.

5. Віддавайте скло, пластик та алюміній на переробку

Неперероблений пластик, скло чи алюміній не розкладається впродовж тривалого часу. Віддаючи вищезазначені матеріали на переробку, ви можете знизити рівень забруднення повітря на 20%, а рівень забруднення води – на 50%.

6. Приймайте душ замість ванної

Усім та кожному необхідно розпочати заощаджувати неоціненний ресурс – воду. Приймайте душ замість багатолітрової ванної. Ба більше, ви можете проводити в душі якомога менше часу, тим самим, витрачати менше води дарма.

7. Передайте вживані речі іншим

Тоді, коли вам здасться, що старі речі неохідно віднести на смітник, задумайтеся про інших. Можливо, у вашому оточенні є люди, яким вони знадобляться? Крім того, ви можете передати їх у благодійні організації, дитячі будинки та неблагополучні сім’ї.

8. Замовляйте coffee to go у власну чашку

Ви можете зробити свій внесок у покращення екології навіть у місцевій кав’ярні. Так, замовляючи каву, попросіть бариста приготувати напій у вашу власну багаторазову чашку, а не в паперовий стаканчик. Популяризація такої ініціативи – черговий крок на шляху до протидії зміні клімату, що починається з себе.

9. Замініть запальнички на сірники

Відмовтеся від використання пластикових запальничок, адже вони становлять неабияку загрозу нашій планеті. Надавайте перевагу картонним сірникам, що виготовляються з переробленого паперу.

10. Віддавайте старі гаджети на переребку

Залишки електронних пристроїв та акумуляторів є токсичними для навколишнього середовища. Віддайте використану техніку туди, де вона буде спрямована на подальшу переробку. Відтак менше пристроїв опиняться на звалищах й шкодитимуть довкіллю.