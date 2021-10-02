День повітряної кульки: 7 цікавих фактів про винахід

Без чого важко уявити яскраве свято? Звичайно ж, без повітряних кульок. Сьогодні їх широко застосовують для прикрашання урочистих заходів та як елемент подарунку. Існує думка, що відпустивши повітряну кульку у небо можна попрощатися й з власними переживаннями.

Спеціально до Всесвітнього дня повітряної кульки розповідаємо цікаві факти про цей винахід. Можливо, ви не знали цього раніше!

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Історія виникнення: коротко

Першу повітряну кульку винайшов Майкл Фарадей у 1824 році. Автор розробки поєднав декілька частин з каучуку, скріпивши їхні ребра та наповнивши газом. Так вони змогли злітати догори. У 1931 році Нейлі Тайлотсон представив повітряну кулю, виготовлену з латексу. Це відкрило нові можливості для створення фігурних композицій. Незабаром почалося масове виробництво повітряних кульок.

Цікаві факти про повітряну кульку