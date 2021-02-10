DARPA розпочинає розробку нового ударного безпілотника: мета

Американське агентство передових оборонних дослідницьких проєктів DARPA розпочало розробку нового ударного безпілотника. Головна мета – розширити бойову дальність та вберегти людей від небезпеки.

Безпілотний літальний апарат під назвою LongShot буде оснащений ракетами, які запускатимуть безпосередньо з борту. БПЛА зможе використовувати декілька видів зброї "повітря-повітря", що дозволить пілотованим літакам залишатися на більшій відстані від противника.

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Так, DAPRA прагне підвищити ефективність місії, а також зменшити ризик для пілотованих літаків. Як і безпілотні літаки DARPA Gremlin, які зараз розробляються, безпілотники LongShot допоможуть цінним літакам та їх пілотам уникнути небезпеки.

Програма LongShot змінює парадигму бойових дій у повітряному режимі, демонструючи безпілотну авіаційну машину, здатну застосовувати сучасну та вдосконалену зброю "повітря-повітря". Система надасть альтернативні засоби для формування боєздатності,

– сказав керівник програми DARPA Пол Калхун.

DARPA уклало контракти з трьома бойовими підрядниками:таФахівці займатимуться розробкою повномасштабної системи та випробуванням її в експлуатаційних умовах.