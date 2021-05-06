Converse відкрив онлайн-магазин на острові зі сміття у Тихому океані: чому це важливо

Відомий бренд кедів Converse відкрив віртуальний магазин на острові зі сміття в Тихому океані. Головна мета компанії – привернути увагу до проблеми забруднення Світового океану.

Проєкт віртуальної реальності Renew Labs – результат співпраці компанії Converse та агентства Virtue. Так, кожен охочий може "прогулятися" незвичайним островом та придбати кросівки.

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Про проблему

Велика тихоокеанська сміттєва пляма – явище, яке відоме ще з кінця 80-х років. Річ у тім, що течії в океані зносять усе сміття зносить в одне місце. Наразі площа цього об'єкту прирівнюється до площі цілої Франції. Загалом там нараховують до 80 000 тонн пластику.

Екологічна ініціатива: що потрібно знати

проєкт приурочений до Всесвітнього дня Землі (22 квітня);

моделі надходитимуть в продаж до Всесвітнього дня океанів (8 червня);

система оплати – Choose Your Own Donation: кеди можна придбати за пожертви;

розробники також представили модель Renew Crater – вона виготовлена з перероблених матеріалів;

мета ініціативи – якомога скоріше "закрити" магазин (гасло команди – Closing soon), очистивши острів від 1 000 000 одиниць сміття;

усі кошти від продажу будуть направлені до фонду очищення океану від пластику Take 3.

Усі моделі, які ви знайдете в магазині Renew Labs Store, розроблені молодими креативними представниками Converse All Stars (понад 40 учасників) з усього світу. Вони використали різноманітні інноваційні ідеї, покликані мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Наприклад, Емма Френч (Австралія) використовувала чорнило, створене внаслідок забруднення повітря вихлопними газами та барвники, виготовлені із залишків квітів чорнобривців, які зазвичай потрапляють на звалище.

Проєкт онлайн-магазину Converse на острові зі сміття в Тихому океані: дивіться відео