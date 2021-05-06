Converse відкрив онлайн-магазин на острові зі сміття у Тихому океані: чому це важливо

Відомий бренд кедів Converse відкрив віртуальний магазин на острові зі сміття в Тихому океані. Головна мета компанії – привернути увагу до проблеми забруднення Світового океану.
Проєкт віртуальної реальності Renew Labs – результат співпраці компанії Converse та агентства Virtue. Так, кожен охочий може "прогулятися" незвичайним островом та придбати кросівки.
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Про проблему
Велика тихоокеанська сміттєва пляма – явище, яке відоме ще з кінця 80-х років. Річ у тім, що течії в океані зносять усе сміття зносить в одне місце. Наразі площа цього об'єкту прирівнюється до площі цілої Франції. Загалом там нараховують до 80 000 тонн пластику.
Екологічна ініціатива: що потрібно знати
- проєкт приурочений до Всесвітнього дня Землі (22 квітня);
- моделі надходитимуть в продаж до Всесвітнього дня океанів (8 червня);
- система оплати – Choose Your Own Donation: кеди можна придбати за пожертви;
- розробники також представили модель Renew Crater – вона виготовлена з перероблених матеріалів;
- мета ініціативи – якомога скоріше "закрити" магазин (гасло команди – Closing soon), очистивши острів від 1 000 000 одиниць сміття;
- усі кошти від продажу будуть направлені до фонду очищення океану від пластику Take 3.
Проєкт онлайн-магазину Converse на острові зі сміття в Тихому океані: дивіться відео