Ви про це ніколи не задумувались: навіщо потрібні камінці на залізничній колії

Поїзди є одним з найпопулярніших видів транспорту. Відносно недорогий за ціною, чіткий графік і багато місця для комфортної поїздки, під час якої ви можете насолоджуватися краєвидами з вікна. А чи ви коли-небудь замислювалися над тим, чому на залізничній колії завжди є камені?

Пропонуємо вам дізнатися, навіщо потрібне каміння, яку функцію воно виконує і яку форму повинні мати камінці, які використовують на залізничних шляхах.

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Баласт колії

Камені, які лежать поблизу залізничних доріг, в сукупності називаються баластом колій. Основна його функція – утримувати залізничні шпали. Баласт упаковують між ними – знизу та з боків.



Бетонні шпали / Фото ScienceABC

Зі свого боку шпали тримають рейки у вертикальному положенні. Вони розставлені на певній відстані, перпендикулярно до залізних шляхів. Раніше шпали виготовляли з дерева, але зараз, як правило, вони бетонні.



Дерев'яні шпали / Фото pexels

Яке саме каміння використовують

Будь-яке каміння для залізничної колії не підійде. Наприклад, якщо ви покладете в баласт гладку округлу гальку, тоді вона покотиться вниз, коли проїжджатиме поїзд. В такому випадку, каміння не виконуватиме своєї основної функції – забезпечувати солідарність коліям.

З огляду на цей факт, каміння повинно бути конкретного типу. Саме тому в баласті використовують гострі та обрізні камені, які залишаються на місці під час вібрацій.



Для залізничних колій використовують каміння з гострими кутами / Фото ScienceABC

Для чого ще потрібен баласт

Насправді баласт колії має низку цілей:

Перш за все, це гарантує, що колії залишатимуться на місці, коли по них рухаються надважкі поїзди.

Він також перешкоджає росту будь-якій рослинності. Якщо на залізничних шляхах буде зелень, це зробить землю під ними слабшою.

Ще одним важливим аспектом баласту колії є те, що він захищає її від води. Це не означає, що каміння повністю ізолює залізничне полотно. Баласт сприяє відведенню води, яка є навколо та безпосередньо під коліями для того, щоб вона не пом’якшувала ґрунт.



Каміння захищає колію від води і рослинності / Фото unsplash

Техніка зменшення вібрацій

Через значні вібрації під час руху швидкісних локомотивів надмірне використання залізничних ліній для перевезень створює загрозу для будівель, що розташовані поблизу них. Крім того, сильний шум від поїздів створює дискомфорт для прилеглих районів.

Для мінімізації цих вібрацій застосовують досить просту техніку затискання з використанням динамічного поглинача вібрацій. Він складається з надміцного етилен-пропіленового каучуку, який має високу стійкість до нагрівання, води та інших механічних деформацій. Це дозволяє суттєво зменшити вібрації та звести до мінімуму шум від поїздів.



Поїзди створюють шум і вібрацію для прилеглих територій / Фото pexels