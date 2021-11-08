На Черкащині відновили ділянку автошляху національного значення Н-08

На Черкащині відновили частину автотраси національного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь. Фахівці відремонтували ділянку від межі Київської та Черкаської областей до закінчення обходу міста Золотоноша. Довжина відремонтованого шляху становить майже 40 кілометрів.

Так, автодорога з Черкас до Києва лівим берегом повністю відремонтована. Відтепер тривалість поїздки скоротилася в середньому на 1 годину.

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Що відомо

Капітальний ремонт здійснювала підрядна організація "Автострада". Відновлення відбувалося у межах програми президента "Велике будівництво".

Фахівцям вдалося:

відремонтувати ділянку від межі з Київською областю і до повороту на місто Канів у селі Софіївка Золотоніського району;

реконструювати обхід міста Золотоноша: встановили сучасне освітлення, розширили дорожнє покриття, влаштували додаткові смуги руху та відновили шляхопровід через залізничну колію та міст через річку Золотоношка.

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь Автомобільний шлях національного значення проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Протяжність національної автодороги в області становить 88,5 кілометра.

Відремонтована ділянка траси Н-08 / Фото Укравтодору

Повний тест публікації Укравтодору:

На Черкащині фінішувало відновлення 40 км траси Н-08 Завершено капітальний ремонт та реконструкцію автодороги національного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь від межі Київської та Черкаської областей до закінчення обходу міста Золотоноша. Загалом капітально відремонтовано майже 40 км автошляху. Днями завершено капітальний ремонт останньої ділянки: від межі з Київською областю і до повороту на місто Канів у селі Софіївка Золотоніського району. Працювала підрядна організація "Автострада"

Таким чином повністю завершено капітальний ремонт автошляху з Черкас до Києва лівим берегом, тривалість поїздки скоротилася в середньому на 1 годину. Завершено і реконструкцію обходу міста Золотоноша, де встановлено сучасне освітлення, розширено дорожнє покриття, влаштовано додаткові смуги руху. На цій ділянці реконструйовано шляхопровід через залізничну колію та міст через річку Золотоношка. На іншій ділянці автодороги Н-08 біля села Піщане капітально відремонтовано міст через річку Супій. Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь – автомобільний шлях національного значення проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Протяжність національної автодороги в області становить 88,5 км. Загалом до кінця 2021 року у Черкаській області буде відремонтовано 259 км доріг державного значення. Торік вдалося відремонтувати 224,2 кілометра, відтак результат @Великого будівництва у регіоні лише за два роки – близько 500 км новеньких доріг