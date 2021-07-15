Фільтрує повітря: у Будапешті створили особливий мурал

Талановиті стріт-арт художники створили екологічний мурал у Будапешті (Угорщина). Його унікальність полягає у здатності очищувати повітря, тим самим – замінювати дерева.

Такий природний витвір мистецтва створили в межах проєкту City Forest. Його мета – привернути увагу до забруднення повітря у місті та нестачі зелених насаджень.

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Площа муралу становить 500 квадратних метрів. За словами співавтора проєкту Барнабаса Янковіце, така робота замінює 500 дерев, які виступають традиційними очищувачами повітря.

Як це вдалося

Для реалізації задуму художники застосували спеціальні фарби – фотокаталітичні. Річ у тім, що до їх складу входять пігменти, які:

активізуються в результаті впливу сонячних променів;

поглинають токсичні домішки в повітрі та перетворюють їх на нешкідливі нітрати.

Зауважимо, екологічну ініціативу підтримав бренд Converse – такі мурали з'явилися у Бангкоку та Белграді. В межах проєкту планують реалізувати 12 таких робіт.

Інші проєкти

"Зелений" мурал у Будапешті – не перший подібний проєкт. Минулого року у Варшаві (Польща) також створили мурали, які очищують повітря шляхом поглинання забруднювальних частинок. Майстри використали фарбу, яка під впливом сонця перетворює поглинуті частинки на воду, невелику кількість вуглекислого газу та нітрату кальцію.