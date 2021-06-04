Не для купання: для чого британці будують басейн, який стане найглибшим у світі

У графстві Корнуолл, що у Великій Британії, планують розпочати будівництво найглибшого у світі басейну. Він вміщатиме понад 42 000 кубометрів води – це як 168 мільйонів чашок чаю.

Басейн Blue Abyss, що у перекладі означає "Блакитна безодня", будуватиме однойменна британська компанія. Він стане не лише найглибшим, але й найбільшим критим басейном у світі.

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Глибина Blue Abyss сягатиме 50 метрів – це половина розміру годинникової вежі Вестмінстерського палацу, тобто Біг-Бену. Проєкт обійдеться у понад 200 мільйонів доларів.

Наразі найглибшим у світі є басейн, який належить компанії Deepspot у польському Мщонуві. Його глибина – 45 метрів.

Втім, просто поплавати у басейні не вийде. Натомість він стане дослідницьким та тренувальним центром для морського, оборонного та космічного секторів.



Басейн стане найбільшим та найглибшим у світі / Ілюстрація Blue Abyss

Наразі вже вибрали місце для будівництва Blue Abyss – неподалік аеропорту "Корнуолл". Роботи розпочнуться після отримання усіх необхідних дозволів.

За попередніми рохрахунками, на будівництво піде приблизно 18 місяців. У Blue Abyss розраховують завершити проєкт до другого кварталу 2023 року.

Подробиці про Blue Abyss

Проєкт отримав підтримку легендарного британського астронавта Тіма Піка. У 2015 році він став першим британським астронавтом, який увійшов у відкритий космос.

Раніше ніж Пік (у 1995 році) у відкитому космосі побував британець Майкл Фоал. Проте тоді перебував у складі американської експедиції NASA.

Я пишаюся тим, що є частиною команди Blue Abyss. Радий бачити, що проєкт зробив такий важливий крок вперед, заявивши про себе публічно,

– підкреслив Пік.

Басейн стане першим у світі комерційним центром підготовки астронавтів. Вони часто тренуються під водою, адже це імітує невагомість в космосі.

Крім цього Blue Abyss допоможе у розробці дистанційно керованих підводних роботів. Кінематографісти зможуть знімати там підводні сцени.

Який вигляд матиме Blue Abyss

Ілюстрація проєкту, представлена компанією, свідчить про те, що басейн буде розташований у цікавій будівлі – у формі краплі. Це проєкт британського архітектора Робіна Партингтона.



Басейн матиме нестандартну форму / Ілюстрація Blue Abyss