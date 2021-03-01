Британські наукові музеї вперше покажуть унікальні експонати онлайн

Група наукових музеїв у Великій Британії запропонувала відвідувачам своїх сайтів цікаве заняття. Їм демонструватимуть у онлайн-режимі експонати, які раніше не були у загальному доступі в мережі.

Група опікується понад 7 мільйонами експонатів, які стосуються науки, техніки, медицини, транспорту та сфери медіа. Усі вони мають вагоме міжнародне. значення

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"Разом ці об'єкти розповідають історію нашого світу – від виникнення цивілізації в долині Інду понад 3 тисячі років тому до мікрочипів, які живлять сьогодні нашу планету", – зазначили у повідомленні.

Представники групи музеїв пояснили, що вирішили приступити до реалізації нового амбітного проєкту, аби мати можливість поділитися цією колекцією з усім світом.

Цей унікальний проєкт покращить публічний доступ до тисяч історичних предметів. І дозволить вам досліджувати колекції більше, ніж будь-коли раніше,

– запевнили вони.

Видатні предмети з колекції об'єднання британських музеїв включають, зокрема:

комп'ютер ACE математика Алана Тьюрінга;

малюнки та моделі математика Чарльза Беббіджа;

молекулярну модель пеніциліну Дороті Ходжкін;

скафандр Хелен Шарман, першої жінки-астронавтки із Великої Британії;

космічний корабель британського астронавта Тіма Піка;

найперший у світі фотографічний негатив, що зберігся.

Як побачити експонати онлайн

Як пояснили у Групі британських наукових музеїв, з понад 7 мільйонів експонатів приблизно 350 тисяч можна переглянути в онлайн-режимі.

Об'єкти демонструватимуть на сайті Science Museum Group у випадковій послідовності. Кожен відвідувач зможе побачити експонат, який раніше ніхто не бачив онлайн.

Можна не обмежувати себе переглядом одного експоната. Аби побачити наступний, потрібно всього лише оновити сторінку. Також можна ознайомитися з ними безпосередньо у музеях.