Британія та Україна будуватимуть військові кораблі й бази для вітчизняних ВМС

Велика Британія співпрацюватиме з Україною з метою будівництва військових кораблів й баз для вітчизняних ВМС. Угода не лише сприятиме розвитку співробітництва між країнами, а й допоможе зміцнити український флот, який стикається з реальними загрозами у Чорному й Азовському морях.

Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС підписали Міністр із питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк. Захід відбувся в Одесі – на борту британського ракетного есмінця HMS DEFENDER.

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Про меморандум

Договір передбачає:

спільне проєктування й будівництво військових кораблів в Україні та Британії;

реконструкцію українських суднобудівних підприємств;

будівництво двох баз ВМС України.

Крім того, в межах зустрічі відбулися спільні навчання українських, британських та американських військових. Їх провели безпосередньо на борту корабля.

HMS DEFENDER – ракетний есмінець типу 45 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Призначення – охорона авіаносців на переході морем, забезпечення протиповітряної (ППО) та протичовнової (ПЧО) оборони, боротьба з надводними кораблями противника, завдання ударів по берегових цілях.

"Дефендер" є другим кораблем Королівського флоту, який прибув до Одеси за останній декілька тижнів, після HMS TRENT. Зауважують, що спільні морські проєкти та регулярні візити військових кораблів свідчать про тісні зв'язки, партнерство та дружбу Великої Британії та України.