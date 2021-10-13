Бренд VanMoof представив електровелосипед, що розвиватиме до 60 кілометрів на годину

Сьогодні ринок електровелосипедів не припиняє вражати користувачів унікальними та потужними розробками. До прикладу, інноваційний VanMoof V – електробайк, який деякою мірою стане альтернативою автомобілю. Транспортний засіб зможе розвивати до 60 кілометрів на годину.

Наразі VanMoof V перебуває на стадії розробки. Відтак говорити про остаточну конфігурацію та можливості – зарано.

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Про розробку

Наразі йдеться про такі характеристики VanMoof V:

алюмінієва рама;

широкі товсті шини;

передня і задня підвіски;

інтегровані передні та задні ліхтарі;

передній та задній двигуни;

вбудований мікропроцесор для оптимізації прискорення й тягу;

літієва батарея на 700 ват-годин;

максимальна швидкість складає 60 кілометрів за годину;

функція Turbo Boost для додаткової швидкості;

автоматичне перемикання передач;

система захисту від крадіжки з блокуванням коліс Kick Lock;

Наразі у більшості країн Європи та у США є обмеження швидкості руху електробайків – 20 – 25 кілометрів за годину. Дійсно, максимальна швидкість VanMoof V значно перевищує цей показник. Однак мета компанії полягає у тому, щоб закликати переглянути законодавство. Люди демонструють свою готовність пересісти з автівок на електровелосипеди, тож варто прискорити цей перехід.

Ціна

Попередньо, вартість байка становитиме 3 498 євро – 4 031 долар. Спершу його виведуть на ринок Нідерландів, Німеччини, Франції, Великобританії, США та Японії. Розробники планують розпочати поставки наприкінці наступного року.