Світовий бренд Hermes розробив екологічний матеріал на основі грибів. Компанія оголосила, що відтепер вироблятиме дорожню сумку Victoria зі шкірозамінника, який виготовлений із міцелію.

Модний будинок та американський стартап MycoWorks винайшли матеріал, що імітує властивості шкіри. Головна мета полягає у реагуванні на сучасного споживача – етично налаштованого та орієнтованого на стійкий розвиток.

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Що відомо про матеріал

Сумка Hermеs Victoria виготовлена ​​на основі тонкого міцелію, який здатний розкладатися у природі. Запатентований матеріал отримав назву Photography Coppi Barbieri. Фахівці перетворили сітку ниток з кореневої структури грибів на матеріал, що нагадує шкіру.

Зауважують, що бренд і надалі випускатимемо вироби, до прикладу, зі шкіри крокодила. Однак сумки з "чистого" матеріалу стануть альтернативою іншого асортименту Hermes.

Очікується, що "зелена" сумка Victoria з'явиться у продажу наприкінці 2022 року.

Бренд Hermes випускатиме сумки зі шкірозамінника на основі грибів: дивіться відео