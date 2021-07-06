У Бразилії вперше запустили ракету Exocet AM39 з гелікоптера: видовищне відео

У Бразилії відбувся перший бойовий пуск протикорабельної ракети Exocet AM39 з гелікоптера Airbus H225M. Випробування провели службовці бразильських військово-морських сил.

Випробування ракети – це велике досягнення для країни. Однак, фахівці зауважують, що досвід Бразилії є показовим і знаковим для України також.

Не пропустіть ЗСУ передали модернізований гелікоптер Мі-8МТВ

Що відомо про ПКР

Джерело: Вікіпедія

Exocet – це протикорабельна крилата ракета, розроблена французькою компанією Aerospatiale. Вона перебуває на озброєнні близько 25 країн США та Європи. Ракета продемонструвала свою ефективність під час Фолклендської війни, коли були затоплені британські есмінці "Шеффілд", контейнеровоз "Атлантик конвейер" і серйозно пошкоджено есмінець "Гламорган". В 1987 році Exocet вразила американський фрегат "Старк" у Перській затоці.

ПКР Exocet доступна в таких модифікаціях: MM-38 – для озброєння надводних кораблів; SM-39 – для підводних човнів; AM-39 – для літаків та вертольотів; MM-40 – для берегової оборони та надводних кораблів.

Характеристики Exocet AM39

довжина – 4,69 метра;

маса – 650 кілограмів;

дальність ураження цілі в залежності від висоти над рівнем моря – до 70 км.

Чому це важливо

На озброєнні України є ПКР Р-360 довжиною 5 метрів, масою 870 кілограмів та дальністю ураження цілей до 300 кілометрів. Вона входять до складу ракетного комплексу "Нептун". Наразі такі комплекси є лише сухопутними, однак в найближчому майбутньому – передбачається авіаційне і корабельне базування.

Варто відзначити, що авіаційне розміщення завжди означало установку комплексу на винищувачі, зокрема – МіГ-29 або один з транспортних літаків, наприклад Ан-178. Але, бразильці чітко продемонстрували, що ракета може бути не лише сухопутною, корабельною або авіаційною.

"Якщо в перспективі Р-360 отримає вертолітну модифікацію, то це не тільки розширить експортний потенціал Р-360, але і в рази підвищить обороноздатність України", – вважають фахівці.