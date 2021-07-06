В Бразилии впервые запустили ракету Exocet AM39 с вертолета: зрелищное видео

В Бразилии состоялся первый боевой пуск противокорабельной ракеты Exocet AM39 с вертолета Airbus H225M. Испытания провели служащие бразильских военно-морских сил.

Испытания ракеты – это большое достижение для страны. Однако, специалисты отмечают, что опыт Бразилии является показательным и знаковым для Украины также.

Не пропустите ВСУ передали модернизированный вертолет Ми-8МТВ

Что известно о ПКР

Источник: Википедия

Exocet – это противокорабельная крылатая ракета, разработанная французской компанией Aerospatiale. Она находится на вооружении около 25 стран США и Европы. Ракета продемонстрировала свою эффективность во время Фолклендской войны, когда были затоплены британские эсминцы "Шеффилд", контейнеровоз "Атлантик конвейер" и серьезно повреждено эсминец "Гламорган". В 1987 году Exocet поразила американский фрегат "Старк" в Персидском заливе.

ПКР Exocet доступна в таких модификациях: MM-38 – для вооружения надводных кораблей; SM-39 – для подводных лодок; AM-39 – для самолетов и вертолетов; MM-40 – для береговой обороны и надводных кораблей.

Характеристики Exocet AM39

длина – 4,69 метра;

масса – 650 килограмм;

дальность поражения цели в зависимости от высоты над уровнем моря – до 70 км.

Почему это важно

На вооружении Украины является ПКР Р-360 длиной 5 метров, массой 870 килограммов и дальностью поражения целей до 300 километров. Она входит в состав ракетного комплекса "Нептун". Сейчас такие комплексы являются только сухопутными, однако в ближайшем будущем – предполагается авиационное и корабельное базирования.

Стоит отметить, что авиационное размещения всегда означало установку комплекса на истребителе, в частности – МиГ-29 или один из транспортных самолетов, например Ан-178. Но, бразильцы четко продемонстрировали, что ракета может быть не только сухопутной, корабельной или авиационной.

"Если в перспективе Р-360 получит вертолетную модификацию, то это не только расширит экспортный потенциал Р-360, но и в разы повысит обороноспособность Украины", – считают специалисты.