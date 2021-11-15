Планер призначений для виконання сертифікаційних випробувань. Його готують до першого польоту.

Важливо Український Ан-124 "Руслан" доставить німецький військовий гелікоптер до США

Що таке планер Це структурна частина конструкції літака або вертольота без силової установки та обладнання. Складається з таких частин: фюзеляж, гондоли двигунів (при їх наявності), крило, оперення, кіль, шасі, силовий набір, а також системи планера, вузли та агрегати. Це структурна частина конструкції літака або вертольота без силової установки та обладнання. Складається з таких частин: фюзеляж, гондоли двигунів (при їх наявності), крило, оперення, кіль, шасі, силовий набір, а також системи планера, вузли та агрегати.

Деталі

На фінальному етапі – відпрацювання усіх систем літака. Очікується, що його запустять у першій половині 2022 року.

Крім того, фахівці активно працюють над виготовленням другого літака. Відомо, що:

вдалося побудувати крило та хвостове оперення, а також

відбувається остаточне складання фюзеляжу

на часі – стикування зазначених агрегатів.

Будівництво літака планують завершити у грудні 2021 року. Так, замовлення може бути виконане із випередженням графіку.

Повний текст публікації Antonov Company:

Роботи за програмою Ан-178 виконуються згідно з встановленими планами та графіками.

До теперішнього часу повністю завершено роботи з побудови зразка Ан-178, призначеного для виконання льотних сертифікаційних випробувань. Закінчується відпрацювання всіх систем літака, в тому числі імпортозаміщених виробництва компаній країн дальнього зарубіжжя, в тому числі США, Канади, Франції, Німеччини та ін. Наразі літак готується до першого польоту.

Побудова літаків Ан-178 за контрактом з Міністерством оборони України також відбувається згідно з графіками, узгодженими з замовником. Завершено побудову планера першого літака. Проводиться монтаж систем. Підняти цей літак у небо планується в першому півріччі наступного року.

Паралельно ведуться роботи з виготовлення другого літака. Вже побудоване крило та хвостове оперення. Здійснюється остаточне складання фюзеляжу. Потім відбудеться стикування зазначених агрегатів. Таким чином, у грудні поточного року, з випередженням затверджених графіків, буде повністю побудований планер цього Ан-178.