"Бориспіль" потрапив до рейтингу найкращих аеропортів Східної Європи

Британська компанія Skytrax оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу – The World's Best Airports in 2021. Український "Бориспіль" посів п'яту сходинку у категорії "Найкращі аеропорти Східної Європи".

До переліку увійшли аеропорти: Угорщини, Румунії, Естонії, Латвії, України, Грузії, Сербії, Словаччини, Хорватії та Болгарії.

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Рейтинг

Отже, десятка найкращих аеропортів Східної Європи виглядає так:

Міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста – Будапешт (BUD) Міжнародний аеропорт імені Анрі Коанди – Бухарест (OTP) Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері (TLL) Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX) Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP) Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS) Міжнародний аеропорт "Нікола Тесла Белград" (BEG) Аеропорт імені М. Р. Штефаника – Братислава (BTS) Міжнародний аеропорт "Загреб" (ZAG) Міжнародний аеропорт Софія (SOF)

Skytrax – приватна консалтингова компанія, що базується у Великій Британії. Ключова спеціалізація – вивчення якості послуг, які надають різні авіакомпанії та аеропорти. Фірма проводить регулярні глобальні опитування клієнтів. Рейтинг World Airport Awards запустили у 1999 році.