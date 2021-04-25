Проривний контракт: "Богдан" вперше переміг Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії

Вітчизняна компанія "Богдан", яка займається виробництвом автобусів та тролейбусів, вперше перевершила виробника Skoda Electric у тендері на поставку тролейбусів. Так, українському виробнику вдалося вийти на ринок Чехії.

Відносно невелике замовлення – це прорив для транспортних компаній. Річ у тім, що угода сприятиме значному зниженню вартості закупівлі тролейбусів.

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Про угоду

Підписання контракту випливає з даних у чеському реєстрі договорів. Купівля фінансуватиметься за допомогою європейської субсидії. Контракт підписали майже через рік після того, як транспортне підприємство DPMJ оголосило про об'єднання з переможцем. Згідно з контрактом, українська компанія доставить 6 низькопідлогових тролейбусів BOGDAN T70120 до міста Іглава протягом 14 місяців. Партнер компанії – Tram for Envi. Загальна сума контракту становить 3,5 мільйона доларів.

Новий тролейбус зможе частково виїжджати за межі контактної мережі. Зауважують, що значна частина тролейбуса повинна мати чеські деталі, наприклад обладнання Cegelec.

Чесько-українська асоціація виборола першість, адже запропонувала один тролейбус приблизно за 554 тисячі доларів. Натомість тролейбус Skoda коштує близько 638 тисяч доларів.