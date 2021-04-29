Поблизу Шотландії запустили найпотужнішу у світі приливну турбіну: відео

Шотландська компанія Orbital Marine Power запустила приливну турбіну O2. Там заявляють, що вона – найпотужніша у світі. Установка генерує енергію за допомогою води.
Над проєктом почали працювати ще у 2019 році. Тоді шотландський уряд виділив на його реалізацію 3,4 мільйона британських фунтів.
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680-тонну установку, завдовжки 72 метри транспортували по морю з порту у Данії до Оркнейських островів. Розробники заявили, що її потужність становить 2 мегавати.
Зверніть увагу! 10-метрові лопаті забезпечують для O2 понад 600 квадратних метрів робочої площі для вловлювання поточної приливної енергії.
У Orbital Marine Power запевнили, що турбіна вироблятиме достатньо електроенергії, аби живити нею приблизно 2 тисячі багатоквартирних будинків.
Цю приливну турбіну називають найпотужнішою у світі / Зображення Orbital Marine Power
Установка важить 680 тонн / Фото Orbital Marine Power
Важливо й те, що завдяки цій установці вдасться знизити загальний обсяг викиду вуглекислого газу в атмосферу на 2 200 тонн.
Що ще кажуть розробники
Виконавчий директор Orbital Marine Power Ендрю Скотт підкреслив, що O2 – чудовий приклад британських інновацій у сфері розробки екологічно чистих технологій.
Проєкт, який ми реалізували, наочно показує можливості британської логістичної системи навіть в умовах надзвичайного тиску пандемії,
– наголосив він.
Додамо, що за попередніми оцінками, запуск приливної турбіни Orbital O2 зможе забезпечити понад 80 робочих місць для британців.
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