Поблизу Шотландії запустили найпотужнішу у світі приливну турбіну: відео

Шотландська компанія Orbital Marine Power запустила приливну турбіну O2. Там заявляють, що вона – найпотужніша у світі. Установка генерує енергію за допомогою води.

Над проєктом почали працювати ще у 2019 році. Тоді шотландський уряд виділив на його реалізацію 3,4 мільйона британських фунтів.

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680-тонну установку, завдовжки 72 метри транспортували по морю з порту у Данії до Оркнейських островів. Розробники заявили, що її потужність становить 2 мегавати.

Зверніть увагу! 10-метрові лопаті забезпечують для O2 понад 600 квадратних метрів робочої площі для вловлювання поточної приливної енергії.

У Orbital Marine Power запевнили, що турбіна вироблятиме достатньо електроенергії, аби живити нею приблизно 2 тисячі багатоквартирних будинків.

Цю приливну турбіну називають найпотужнішою у світі / Зображення Orbital Marine Power

Установка важить 680 тонн / Фото Orbital Marine Power

Важливо й те, що завдяки цій установці вдасться знизити загальний обсяг викиду вуглекислого газу в атмосферу на 2 200 тонн.

Що ще кажуть розробники

Виконавчий директор Orbital Marine Power Ендрю Скотт підкреслив, що O2 – чудовий приклад британських інновацій у сфері розробки екологічно чистих технологій.

Проєкт, який ми реалізували, наочно показує можливості британської логістичної системи навіть в умовах надзвичайного тиску пандемії,

– наголосив він.

Додамо, що за попередніми оцінками, запуск приливної турбіни Orbital O2 зможе забезпечити понад 80 робочих місць для британців.

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