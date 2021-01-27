Як запобігти наступній пандемії: думка Білла Гейтса

Американський підприємець, інвестор та благодійник Білл Гейтс розповів, як людство мусить діяти у випадку наступної пандемії. Бізнесмен переконаний, що підготовка має охоплювати зокрема: розробку глобальної системи екстреного оповіщення, масове тестування та формування команд фахівців з невідкладної допомоги.

Джерело: Bloomberg

Крім того, світ має бути готовим до десятків мільярдів доларів щорічних витрат на захист від вірусів. За офіційними даними, через пандемію COVID-19 світова економіка втратила 28 трильйонів доларів. "Світові потрібно витратити мільярди, щоб врятувати трильйони", – відзначив Гейтс.

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Фонд Білла та Мелінди Гейтс пожертвувавна боротьбу з коронавірусом.

Фонд Білла і Мелінди Гейтс Найбільший у світі благодійний фонд, заснований Біллом Гейтсом та його дружиною Меліндою. Одним з членів правління фонду є американський інвестор Воррен Баффет. Головна мета фонду – підтримка і поліпшення системи охорони здоров'я, а також подолання голоду в бідних країнах. Фонд спрямовував кошти на програму з попередження і лікування СНІДу, туберкульозу, на боротьбу з малярією і проєкт з імунізації дітей в Індії та Африці та інші ініціативи.

Гейтс переконаний: щоб врятувати людей від масових летальних випадків, які спричинила пандемія коронавірусу, до наступної небезпеки необхідно ставитися так само серйозно, як ми ставимося до загрози війни.

Світ був не готовий до пандемії COVID-19. Думаю, наступного разу все буде інакше,

– говорить філантроп.

На його думку, "наступного разу" повинні з'явитися "мегадіагностичні платформи", які зможуть перевіряти до 20% світового населення щотижня.

Вакцинація

Дружина мільярдера Мелінда зауважує, що наразі головною загрозою є "нерівність імунітету". Так, необхідно якнайшвидше забезпечити широкий загал вакцинами, аби не лише заможні люди мали доступ до них.

"Поки вакцини не надійдуть до всіх, будуть з'являтися нові групи захворювань. Вони будуть рости й поширюватися. Школи та офіси знову закриються. Замкнене коло нерівності буде продовжуватися", – зазначила Мелінда Гейтс.

Гейтс запевняє, що успіх РНК-вакцини відкриває можливості для вагомих зрушень у найближчі п'ять років: технологія може допомогти побороти глобальні захворювання – ВІЛ, туберкульоз і малярію.

Джордж Осборн і Білл Гейтс обговорюють спільні зусилля у боротьбі з малярією / gettyimages