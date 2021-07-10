Турецький безпілотник з українським двигуном побив рекорд висоти: відео

Безпілотник Akinci, розроблений турецькою компанією Bayraktar, досягнув рекордної висоти. Він оснащений двигуном українського виробництва.

Akinci досягнув найбільшої висоти, якої коли-небудь вдавалося досягти літакам, виготовленим у Туреччині. Мовиться про 11 595 метри.

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Вперше таку висоту підкорив літак національної розробки,

– мовиться у повідомленні компанії Bayraktar.

Зауважимо, що під час цього тренувального польоту безпілотник Akinci пробув у повітрі 25 годин 46 хвилин. Загалом він подолав у повітрі 7507 кілометрів.

Akinci піднявся на рекордну висоту: дивіться відео



БAkinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. Станом на сьогодні він вже налітав вже 347 годин 28 хвилин у ході 870 випробувальних та навчальних польотів.

Безпілотник нового покоління Akinci: що відомо

Це один із перших проєктів спільного підприємства, створеного "Укрспецекспортом" та турецьким підприємством Baykar Defence.

Основні характеристики: