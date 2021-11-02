Без доріг та автомобілів: Саудівська Аравія розпочала будівництво міста майбутнього

Саудівська Аравія розпочинає будівництво футуристичного міста The Line. У ньому не буде ані доріг, ані автомобілів.

Лінійне місто буде розташоване на північно-західному узбережжі Червоного моря. Очікується, що його можна буде відвідати вже у першому кварталі 2024 року.

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Що відомо про The Line

довжина нового міста складатиме 170 кілометрів, а площа – 26 500 квадратних кілометрів;

весь транспорт у ньому буде лише підземним та швидкісним – з одного кінця мегаполісу в інший можна буде дістатися за 20 хвилин;

енергію отримуватимуть виключно з відновлюваних джерел.

Про проєкт

Місто майбутнього The Line є частиною масштабного інфраструктурного проєкту Neom, оголошеного у 2017 році. На цьому етапі інвестиції в нього сягають 500 мільярдів доларів. Проєкт розробляють та впроваджують у рамках програми наслідного принца Мохаммеда бін Салмана.

Футуристичний технологічний центр включає основні елементи його так званого "Бачення 2030", що передбачає: зменшення залежності Саудівської Аравії від видобутку нафти, диверсифікацію економіки, послаблення соціальних обмежень та збільшення інвестицій.

Ми працюємо лише з мрійниками, які прагнуть створювати щось нове та незвичайне. Це місце не для звичайних людей і компаній. Neom буде побудовано з нуля, на новому місці, це унікальна можливість побудувати місто, яке виділятиметься з усього, що будувалося упродовж сотень років, – заявив принц.

Виконавчий директор проєкту Надмі аль-Наср наголосив, що на території ведуться активні земельні роботи. Місто збираються будувати з двох точок, прямуючи до центру.

Він додав, що спершу Neom зіткнувся з деякими проблемами, адже співробітники проєктували місто з використанням технологій, яких ще не існує. Ба більше, експерти та критики вважають, що проєкт має досить сумнівні шанси на реалізацію. Втім, наразі робити висновки – зарано.

Місто майбутнього The Line: дивіться відео