"Батарейки, здавайтеся": як українцям позбавлятися небезпечних відходів

До 2020 року використані в Україні батарейки не перероблялися. Відпрацювавши своє упобутових приладах, годинниках, дитячих іграшках, вони переважно потрапляли на полігони та несанкціоновані сміттєзвалища.

Ситуація поступово змінюється, зокрема – завдяки ГО "Батарейки, здавайтеся!". Як її команді вдалося об'єднати українців навколо проблеми токсичних відходів – розповів Ukraїner.

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Закон України "Про відходи", що був впроваджений у 2018 році, працює номінально: в країні є потужності для переробки певних видів відходів.

Проте фактично сортується всього 5% сміття, а решта захоронюється на полігонах. Ба більше, саме на полігонах опиняється найнебезпечніше сміття, яке отруює землю, повітря та воду.

Мовиться про медичні відходи, ртутні термометри, люмінесцентні й енергоощадні лампи, а також відпрацьовані батарейки.

До прикладу, одна батарейка, яка містить в собі сильні луги та кислоти, забруднює аж 16 квадратних метрів землі та 400 літрів води.



В Україні збирають відпрацьовані батарейки / Фото Ukraїner, Філіп Доценко

З чого все починалося

У 2012 році Любов Колосовська з друзями заснувала рух "ЕкоДніпро", який вже у 2015 році перетворився на професійну громадську організацію "Батарейки, здавайтеся!".

За 5 років ініціатива розрослася до національних масштабів, по всій країні з'явилося близько 1 500 пунктів прийому батарейок, а сировини вдалося зібрати понад 30 тонн.

Та виявилося, що завод "Аргентум", з яким була попередня домовленість про перероблення, насправді такої можливості немає: експериментальну лінію на заводі закрили.

Ще 2 роки активісти шукали заводи з переробки за кордоном і гроші на утилізацію, а у 2020 році таки вивезли батарейки на перероблення до румунського заводу GreenWEEE.

Зараз організація працює за 4 напрямами:

залучає торгові мережі та офіси компаній відкривати спільні пункти прийому батарейок і фінансувати їхню утилізацію;

забезпечує перероблення цих батарейок на заводі в Європі;

проводить освітню роботу за участі волонтерів і шкіл;

просуває державну реформу в поводженні з небезпечними відходами.

Завдяки зусиллям ініціатив "Батарейки, здавайтеся!" до проблеми переробки батарейок вдалося привернути увагу як громадськості, так і підприємців та торгових мереж.

Потрібно багато пунктів прийому батарейок

Проте понад 90 % використаних батарейок усе ще викидають безконтрольно. Як зазначила Колосовська, є упередження, що в хаотичному стані проблеми винні самі українці.

Але наш досвід каже, що українці — феноменально активні та небайдужі, коли їм пропонують прості та зрозумілі способи зробити щось корисне,

– підкреслила вона.

"Ключове слово – прості. Пунктів прийому батарейок має бути десятки тисяч, і здати батарейки має бути так само просто, як купити нову батарейку", – уточнила жінка.

Більше про проєкт "Батарейки, здавайтесь!": дивіться у відео Ukraїner